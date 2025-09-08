Desvíos y contraflujos: conoce las rutas alternas por el cierre de la Tanca Marengo

Un nuevo cierre vial afectará el tránsito en el norte de Guayaquil. La ATM busca mitigar problemas con un operativo

Desde este lunes 8 de septiembre se intensifican los trabajos en la Juan Tanca Marengo.

El norte de Guayaquil suma un nuevo cambio en el tránsito: la intersección de las avenidas Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez quedó inhabilitada desde la madrugada del lunes 8 de septiembre.

La medida responde al arranque de la construcción de dos pasos elevados en la zona, lo que obliga a prolongados desvíos y a la implementación de contraflujos que alteran la movilidad en un sector de alta circulación.

Avance de obra y cierre total del cuadrante

La contratista ya colocó más de 600 metros de cercado metálico que delimita el área de intervención. Según el cronograma, el cierre se intensificará desde el martes 9 de septiembre, cuando el cuadrante quedará totalmente clausurado para dar paso a las labores de cimentación.

Buses con recorridos modificados

El transporte público también se ve impactado. Las líneas 123, 55 y 13 deberán variar su ruta: desde Rodrigo Chávez se incorporarán a la Juan Tanca Marengo hasta conectar con el intercambiador de la Francisco de Orellana, donde retomarán su trayecto habitual.

Cambios realizados en las vías

Desde el centro hacia la vía a Daule se habilitarán dos de los cinco carriles y uno en contraflujo.

Desde la vía a Daule hacia el centro se podrá circular por cuatro de los cinco carriles.

Quedan inhabilitados los giros en U y los cruces en la intersección de Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez.

Actualmente se colocan unas estructuras en la vía. CORTESÍA

Alternativas para evitar el congestionamiento

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) sugirió varias rutas alternas:

Hacia la Av. de las Américas: conducir por la Tanca Marengo hasta Las Aguas, redondel y Benjamín Carrión para empalmar con Orellana; o bien usar Las Aguas y Enrique Ortega Moreira para llegar a Plaza Dañín.

Hacia la Vía a Daule: circular por Francisco de Orellana, Benjamín Carrión y Felipe Pezo; o tomar Tanca Marengo y Agustín Freire hasta Orellana.

Acceso a Urdenor 2 y Parque Empresarial Colón: ingresar por José Santiago Castillo, puente Ecológico y Rodrigo Chávez; para salir, utilizar 16A NO, Av. 26 NO, Sara Chacón y Las Aguas.

La ATM busca mitigar los problemas de tránsito en el norte

Con el objetivo de reducir el impacto, la ATM desplegó un operativo con 30 agentes, 8 patrullas, motocicletas y una grúa. Además, se instalaron paneles de información variable, muros de PVC y tanquetas para ordenar el flujo vehicular. Se prevé habilitar la próxima semana un paso peatonal seguro, debidamente señalizado.

Aunque se han dispuesto medidas de mitigación, el nuevo cierre en la Tanca Marengo se suma a la extensa lista de restricciones viales que ya afectan a Guayaquil.

Con el avance de los trabajos en la solución vial de la Av. Juan Tanca Marengo, nuestros agentes permanecen en el lugar para facilitar el cruce peatonal, dirigir el tránsito y orientar a los conductores. 🚧



— ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) September 8, 2025

