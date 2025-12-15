Cae cargamento de 242 kilos de cocaína en Amazonía: Policía detiene a dos sospechosos

Un hombre y una mujer fueron detenidos cuando intentaban transportar 242 kilos de cocaína ocultos en un vehículo

Un hombre y una mujer fueron detenidos cuando intentaban transportar 242 kilos de cocaína ocultos en un vehículo, en el cantón Archidona.

Un hombre y una mujer fueron detenidos este domingo 14 de diciembre cuando intentaban transportar 242 kilos de cocaína ocultos en un vehículo, en el cantón Archidona, provincia amazónica de Napo, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Según detalló el titular de esta cartera de Estado, la droga estaba distribuida en 211 paquetes con un logotipo que llevaba la palabra Emporium y se encontraba escondida en un doble fondo del automotor. Durante el operativo, las autoridades también decomisaron 2.100 dólares en efectivo que estaban en poder de los ahora detenidos.

La intervención fue ejecutada por el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema) de la Policía Nacional, que puso a los sospechosos a órdenes de las autoridades judiciales de turno para el inicio del proceso correspondiente.

Ecuador figura como el tercer país del mundo con mayor volumen de decomisos de drogas. Cortesía

Otro operativo antidrogas

Horas antes, Reimberg informó además sobre otro operativo antidrogas en el que se incautaron 555 kilos de cocaína ocultos en un camión que circulaba por una carretera del cantón Otavalo, en la provincia andina de Imbabura. En este caso, el conductor del vehículo fue detenido para fines investigativos.

Ecuador figura como el tercer país del mundo con mayor volumen de decomisos de drogas, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio anual de 200 toneladas incautadas desde 2021 y un récord cercano a las 300 toneladas en 2024, según cifras oficiales.

Ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína a nivel mundial, y con una red de puertos estratégicos en sus costas, como el de Guayaquil, además de una economía dolarizada, el país se ha consolidado en los últimos años como una ruta clave para el tráfico de esta droga, cuyo destino principal es Europa y Norteamérica.

