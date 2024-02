Cadena perpetua: ¿Una propuesta populista, política o disuasiva?

Hay debate sobre cuán aplicable es la cadena perpetua y sus resultados. La propuesta presentada por el asambleísta y expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, de "sancionar con cadena perpetua a los políticos, jueces y fiscales corruptos", es poco aplicable, según los juristas en materia penal consultados por EXPRESO. Pues aseguran que el planteamiento es más bien político, teniendo en cuenta la situación actual del sistema Carcelario y de Justicia.

Sin embargo, Gutiérrez, quién por tercera vez plantea la cadena perpetua como una medida drástica, a la hora de castigar a los que violan la ley, explica a este Diario que dicha propuesta está lejos del populismo penal. Más bien, asegura, que es una medida "disuasiva para cambiar la mentalidad de las personas; para que piensen antes de cometer un delito".

Un argumento no tan válido para el abogado penalista Kleber Siguencia, quien recalca que los delitos de carácter penal que cuentan con la pena privativa de la libertad más alta del Código Orgánico Integral Penal (COIP), como el femicidio u otros delitos contra la vida, no han dejado de cometerse a lo largo de los años. "La postura del Asambleísta es de índole político, va más allá de lo legal, pues no es un mecanismo efectivo para la prevención de infracciones", argumenta.

Muestra de esto, las cifras recolectadas por la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador: entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, 321 mujeres fueron asesinadas por razones de género en Ecuador. Guayas fue la provincia donde más casos se registraron.

Sobre el presupuesto, Gutiérrez sostiene que implementar la cadena perpetua no le costará más recursos al Estado, porque existirá un programa de rehabilitación en el que se incluya jornada laboral: "La comida ya no será gratis, tendrán que trabajar para pagarla. Eso va a permitir que ese tiempo que invertían pensando en la maldad, pensando en cómo vacunar a los pequeños comerciantes, los usen en trabajar para poder comer".

¿NO ES LO MISMO QUE PLANTEA LA CONSULTA POPULAR?

El expresidente y actual asambleísta señala la cadena perpetua como una acción aún más drástica que la pregunta de la consulta popular con la que, el Gobierno de Daniel Noboa, propone aumentar la pena privativa de libertad en ciertos delitos. "Se complementa, ellos están incrementando penas, algo que en la práctica se ha convertido en una burla, porque se acogen a recursos legales y salen antes. No es garantía. Con la cadena perpetua no hay rebaja, no hay media ni un cuarto de cadena perpetua. Ahí sí se lo van a meditar".

Un planteamiento que, para Julio César Cueva, abogado penalista, no tendrá resultados, de aprobarse totalmente en el pleno de la Asamblea. Pues explica a este Diario que los cambios deben iniciar en el sistema de Justicia del país: "El infractor tiene que tener la certeza de que si comete un delito lo van a procesar y condenar. En Ecuador estas probabilidades son pocas, por eso va y cometen el delito. Cuando tengas un sistema judicial que no genere impunidad, sino sanciones ejemplares, ya no van a tener la necesidad de incrementar las penas. Lo que disuade a la gente de cometer ilícitos es un sistema de Justicia que cumple".

OTROS HAN OFERTADO MUTILAR LA MANO DE QUIEN ROBE

Este tipo de planteamientos drásticos, en materia de seguridad, no es el único planteado por la política ecuatoriana. En 2016. el exministro y excandidato presidencial, José Iván Espinel Molina, quien luego fue condenado por el delito de lavado de activos, propuso en campaña política la pena de muerte para los violadores y algo más.

Espinel explicó, en esa época, que la propuesta no era parte de su plan de Gobierno, sin embargo, una petición ciudadana dentro de sus recorridos le hizo contemplarlo. Reconoció, incluso, respecto a lo que haría para evitar casos de corrupción en el Gobierno, que serían un tanto "difícil de erradicarlos, pero si mañana pasa, hay que ser radicales", dijo el hoy sentenciado, señalando que si por él fuera, "le cortara las manos a los corruptos".

