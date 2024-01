El CAL califica cuarta ley urgente de Noboa tras cambios

Un respiro para el Gobierno. Pese a la negativa de algunas bancadas legislativas, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó este 19 de enero de 2024 la cuarta ley económica urgente del presidente Daniel Noboa.

Fiscalización califica el juicio político a Fausto Murillo y Juan José Morillo Leer más

En un principio, este cuarto proyecto de ley del mandatario no contó con el visto bueno de la Unidad Técnica Legislativa (UTL)por no contar con unidad de materia y no ser urgente, según indicaba el informe jurídico no vinculante.

Sin embargo, según se pronunció la Asamblea Nacional en un comunicado, el presidente Noboa subsanó las observaciones hechas por la UTL en su informe jurídico. Por ello, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la cuarta ley urgente con 5 de 7 votos.

Entre los cambios hechos por el mandatario a su propuesta inicial está el nombre del proyecto de ley. Ahora se denomina proyecto de Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción.

La propuesta, que tiene el objetivo de "promover la sostenibilidad de las finanzas públicas", entre otros más, fue remitido a la Comisión de Régimen Económico, presidida por la asambleísta oficialista, Nathaly Farinango.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!