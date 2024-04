En búsqueda de un ‘Mikele’ que patee el tablero electoral del 2025

Es complicado hacer predicciones electorales con tanta anticipación y más aún en un país donde las encuestas no son confiables y el panorama político es tan cambiante.

En 2023, un mes antes de las elecciones, todo hacía presumir que Luisa González y Otto Sonnenholzner pasarían a la segunda vuelta. Aconteció el terrible asesinato de Fernando Villavicencio y todo cambió. Jan Topic, el candidato que estaba cuarto, pero mantenía el tema de la seguridad como prioridad, empezó a subir y se ubicó segundo. A Daniel Noboa no se lo mencionaba entre los cuatro primeros, pero el mismo Topic se encargó de ensalzarlo durante el debate y Noboa se visibilizó como un joven mesurado, con ideas propias y no confrontador. Faltando menos de una semana para la primera vuelta le quitó el segundo lugar a Topic y el resto ya es historia.

Hoy, podríamos decir que hay cierto favoritismo para que Noboa sea reelecto, pero Topic lo intentará nuevamente. Al correísmo, a pesar de estar embarrado hasta el cuello por su necedad de defender corruptos, no hay que descartarlo. Tampoco sabemos si Otto lo intentará otra vez. También estarán presentes los outsiders de izquierda y derecha. ¿Quién tiene las mejores opciones para enfrentar a Noboa? Es difícil saberlo, pero podría asegurar que el país está listo para escuchar otras propuestas que no son las mismas de Daniel Noboa ni de ningún otro candidato.

No tengo duda de que la lucha contra la delincuencia tendrá un rol fundamental y el presidente tiene las de ganar en este tema porque lo ha hecho bastante bien. Este será su principal caballo de batalla, pero saldrán otros temas relacionados con el costo de la vida, la economía, la salud, la educación y el bienestar ciudadano; temas sobre los que ninguno de los mencionados tiene una visión innovadora o una propuesta verdaderamente transformadora que enganche al electorado. En realidad, no veo a ningún político ecuatoriano proponiendo medidas radicales o extremas para salvar este país.

Es que para rescatar de la crisis a los ecuatorianos se requiere de mejores ideas que las que proponen Noboa, Topic, González u Otto. Se requiere desbaratar las viejas estructuras corruptas y reconstruir el estado. Ninguno de ellos ha mencionado siquiera estar dispuesto a hacerlo.

Si pudiéramos hacer una comparación con el pasado, Ecuador se encuentra políticamente en una situación similar a los inicios del año 2000; o sea, listo para el arribo de un nuevo líder, o caudillo, que patee el tablero y ponga su propio orden. Tal cual lo hizo Rafael Correa, solo que esta vez los ecuatorianos estamos muy conscientes de que por el lado de la izquierda populista no es el camino. Tampoco lo es por el lado de la tibia derecha neoliberal empresarial que siempre está interesada en devorarse los recursos del Estado sin tocar el ‘establishment’ criollo. Entonces, ¿qué camino nos queda?

Hoy, el ecuatoriano está conectado e informado de lo que pasa en el mundo y observa los éxitos y fracasos de otros gobiernos de la región. Los ecuatorianos no buscan vivir la desdicha de un gobierno como el de Maduro en Venezuela, pero tampoco queremos nuevamente un narcisista que no asumió su responsabilidad como gobernante. Los ecuatorianos, nos guste o no, están listos para un Bukele, un Milei o, como quisieran muchos, un ‘Mikele’.

Daniel Noboa tiene las características para lograr algunos cambios que estos mandatarios han implantado en sus países. Sin embargo, no lo veo convencido. Puede ser que en el tema de seguridad ciudadana esté dispuesto a tomar el mismo rumbo del presidente salvadoreño, pero en el tema de manejo del Estado no lo veo enfrentando a esa casta privilegiada que es la burocracia dorada. No lo veo enfrentando a las mafias del Seguro Social. Tampoco lo veo golpeando a los corruptos de los sectores petroleros y eléctricos, ni a los ‘dueños’ de los hospitales que han jugado con la salud de los ecuatorianos. A esas mafias se las enfrenta y golpea con gente capaz, inteligente, valiente y con absoluta autonomía, para no recibir llamadas que le digan que no toque a fulano o a perencejo.

Con este panorama, un candidato lo suficientemente carismático que crea verdaderamente en un Estado pequeño, pero fuerte, que tenga la entereza de plantear con seriedad y argumentos una lucha sin cuartel contra la mafia burocrática, que no supera el 10 % de los servidores públicos, un o una candidata que prometa eliminar la mitad de ministerios, secretarías, empresas, direcciones, coordinaciones, institutos, agencias, etc., absolutamente inservibles (leer análisis de enero 29, 2024), tendrá la posibilidad de estar en una segunda vuelta electoral y disputar la Presidencia de la República.

No es aceptable el argumento de que no se puede hacer eso en Ecuador. Javier Milei lo está haciendo en Argentina con un sacrificio enorme para sus ciudadanos, que están conscientes de que les espera un mejor futuro. Bukele lo logró en El Salvador. Entonces, ¿por qué no pensar que en Ecuador también es posible? Solo es cuestión de creer en lo que se hace y hacer lo que se cree.

