La consulta popular 2024 refleja un voto más maduro en Ecuador

Los electores no votaron en plancha en la consulta popular y escogieron para respaldar las preguntas de seguridad.

Para analizar la actitud del electorado que participó en el referéndum y consulta popular 2024, hay que mirarlo desde distintos ángulos. ¿Maduró tal vez o se dejó influenciar?

Los expertos en comunicación política concuerdan en que los ecuatorianos han sido críticos con el primer mandatario y a ello se deben los resultados de este proceso democrático. Para Francisco Montahuano, politólogo, investigador y docente, la ciudadanía supo identificar que el presidente Daniel Noboa, además de que goza de cierta popularidad en el pueblo, tiene ciertos intereses económicos y corporativos, ya que pertenece a una élite económica.

Es por esto por lo que los votantes no ejercieron su voto en plancha, afirma Montahuano, sino que hubo un ejercicio reflexivo, siendo críticos frente a Noboa. Lo que alteró los resultados del Ejecutivo, ya que pensaron que la gente así votaría, expone la politóloga Tatiana Quinga, es por ello por lo que de esa forma manejaron la campaña de la consulta. Es decir, que el apoyo de los votantes hacia las Fuerzas Armadas y sobre los temas de seguridad iba a generar un efecto de arrastre a las preguntas sobre el arbitraje y el trabajo por horas, pero no fue así.

Esto, porque hubo un ejercicio de discernimiento, apunta Alfredo Espinosa, analista político y experto en Estudios Latinoamericanos. Los ecuatorianos asociaron el trabajo por horas con precarización laboral y en esto influyó la vocería que ejerció la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, al presentar varias cifras sin ser precisa en cuánto representaría, en términos monetarios, la hora laboral, explica.

A eso se suma que faltó información, por parte del Gobierno, sobre el arbitraje internacional, indica Espinosa. Tanto Espinosa como Montahuano aseguran que los ecuatorianos sí recuerdan los resultados que ha tenido el país en estos tribunales, en torno a los casos que han llamado la atención y que a su vez han perjudicado al Estado. Sin embargo, el Gobierno ejerció “una mala comunicación política, además de una inadecuada filiación de los ejes temáticos para posicionar la idea a favor del sí en esas dos preguntas”, afirma Montahuano.

Para Quinga, ninguna organización política puede llevarse el crédito por la campaña de información sobre las preguntas del plebiscito, por lo que, en su opinión, no tienen la capacidad de apropiarse de los resultados, ya que lo que mostraron fue una confrontación entre ellos. A su criterio, el debate de las iniciativas fue generado desde otros sectores, como la academia, grupos sociales, entre otros.

Por otro lado, los gremios, productores, las cámaras empresariales y las entidades industriales no hicieron campaña por algo que supuestamente beneficiaba al aparato productivo, observa Espinosa. Por lo que se cuestiona: “¿Por qué no hicieron campaña?; ¿qué estuvo detrás de los anexos, más allá de la formulación de la pregunta para que no se involucren?”.

A pesar, de ello, el régimen también debe estar consciente de que los resultados corresponderían a que la ciudadanía, hace varios años, confía y aprueba más a las Fuerzas Armadas que a cualquier otra institución gubernamental, subraya el politólogo Montahuano. Es por ello por lo que conjetura que el voto no solo se debe a que la ciudadanía tiene la necesidad de buscar respuestas eficientes para disminuir la inseguridad que existe, sino a esa confianza que le tiene a los militares.

De acuerdo con el informe del Barómetro de las Américas de Lapop de 2023, “la única institución que goza de la confianza de más de la mitad de los ecuatorianos (63 %) son las Fuerzas Armadas”; le siguen los medios, con el 37 %, y la Policía Nacional, con el 35 %.

Ante este contexto, Espinosa sostiene que los ecuatorianos no quisieron entregarle a Noboa un cheque en blanco, pero sí darle un voto de confianza. Ahora, “el criterio decisional de los ciudadanos tendrá que transformarse en política pública”.

El Ejecutivo, además, debe tener en claro, manifiesta Quinga, que los electores le dijeron sí a la seguridad, por lo que ahora no tendría tiempo para excusas ni para improvisaciones. “Si esos resultados no se ven en el corto o mediano plazo, su nivel de popularidad seguirá bajando”.

Así como también debe asumir sus errores, ya que ahora el Gobierno indique que la pregunta E de la consulta popular fue una propuesta del Partido Social Cristiano (PSC) y del Movimiento Construye no es de un estadista ni es loable, asegura Espinosa. “Es oportuno que reconozca que fracasó su política laboral”.

Además, de que Noboa debe administrar con “caballerosidad” su derrota en esa iniciativa, sostiene Espinosa; más aún cuando “tuvieron a la ministra de Trabajo dando declaraciones, presentándose en medios, defendiendo una pregunta”, critica Quinga.

No obstante, para Espinosa, ahora, la ciudadanía debe estar atenta al ‘timing’ de la política, ya que ahora gira en torno al rendimiento de la consulta. Esto, porque en menos de 24 horas de haber ido a las urnas, recapturan a Fabricio Colón Pico, quien supuestamente estaba muerto y de quien, el Gobierno decía desconocer su paradero.

