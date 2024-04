Luego de perder la pregunta del trabajo por horas, Gobierno se desmarca de la misma

Aunque el presidente Daniel Noboa aún no se ha pronunciado, oficialmente, sobre los resultados de la consulta popular y referéndum, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la jefa de la bancada oficialista en la Asamblea, Valentina Centeno, sí lo hicieron, este lunes 22 de abril, a través de entrevistas concedidas a medios de comunicación.

Pese a la victoria del Sí en 9 de las 11 preguntas, la derrota en los temas relacionados al arbitraje internacional y al contrato laboral por horas, no le permite al Gobierno celebrar una victoria total y contundente. Sin embargo, para la titular de la cartera de Trabajo, Ivonne Núñez, este resultado no constituye una derrota para el Gobierno. Algo con lo que coincide la asambleísta de ADN, Valentina Centeno.

“Para nosotros no constituye, de ninguna manera, una derrota, no haber conseguido el contrato a plazo fijo ni tampoco el contrato por hora”, señaló Núñez en una entrevista en Radio Fuego. Sostuvo que con la aprobación, en diciembre de 2023, de la Ley de Empleo han conseguido 70.000 nuevos trabajos para los jóvenes.

“Para nosotros no constituye una derrota, no haber conseguido el contrato a plazo fijo ni tampoco el contrato por hora”, señala Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Explica que en diciembre pasado el gobierno logró que la Ley del Empleo entre en vigencia y a la fecha… pic.twitter.com/Y02PRC1XAN — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) April 22, 2024

Algo en lo que también coinciden Núñez y Centeno es en que, según lo indican, el Gobierno no fue quien planteó la pregunta E de la consulta popular que buscaba implementar el trabajo por horas. En un acto en el que pareciera que empiezan a desmarcarse tras la derrota que sufrió este tema en las urnas, Valentina Centeno refirió esta mañana, en una entrevista en Teleamazonas, que esta fue una propuesta del Partido Social Cristiano (PSC) y del Movimiento Construye. Al igual que Núñez, expone que el presidente Daniel Noboa la acogió en un "acto democrático".

Valentina Centeno es asambleísta del oficialismo y coordinadora del bloque de gobierno en la Asamblea Nacional. CORTESÍA

A modo de justificación, la asambleísta oficialista, indicó que existió mucha desinformación alrededor de las preguntas D -arbitraje internacional- y E -trabajo por horas- y que el Gobierno se enfocó en las preguntas de seguridad.

"El presidente está contento porque ha tenido respaldo a su plan de seguridad", dijo Centeno y añadió que los resultados de la consulta han "sido una victoria contundente contra el crimen organizado y la corrupción".

Pese a los 'encontrones' que últimamente han tenido ADN y Construye, Valentina Centeno no cierra la posibilidad de un diálogo o acercamiento con esta agrupación política, más ahora que la Revolución Ciudadana se ha declarado en total oposición al Gobierno. "Vamos a estar hablando con todos aquellos asambleístas que quieran sumarse a las propuestas positivas".

