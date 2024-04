Ecuador le dice NO al arbitraje internacional y al trabajo por horas

De acuerdo con el conteo rápido del CNE, el NO gana en las preguntas D y E

La opción del NO se impuso en dos de las once preguntas de la consulta popular y referéndum de este 21 de abril de 2024. La pregunta D que planteaba reconocer el arbitraje internacional en Ecuador y la pregunta E que proponía la aplicación del trabajo por horas no contaron -virtualmente- con la aprobación de la mayoría de ecuatorianos.

Alrededor del 72 % de los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto asistieron a sufragar durante la jornada electoral de este 21 de abril. En total eran más de 13 millones de ecuatorianos los llamados a elegir Sí o No en las 11 preguntas planteadas por el Gobierno de Daniel Noboa.

En 9 de las 11 preguntas del plebiscito se impone el Sí, mientras que el No gana en 2, según datos del conteo rápido efectuado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los temas relacionados con seguridad, extradición, incremento de penas y apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional contaron con el favor popular. Mientras que el arbitraje internacional y el trabajo por horas han recibido el rechazo ciudadano en las urnas.

#ConsultaPopular2024 | Ruth Hidalgo, directora de Corporación Participación Ciudadana, evaluó que los resultados preliminares sobre la preguntas, en particular de la A, D y E no van a variar. Ya hay una tendencia, señaló.

De acuerdo con los datos que maneja el CNE, en la pregunta D sobre el arbitraje internacional, gana el NO con el 64,88 %, frente al 35,12 % del SÍ. De igual forma, en la pregunta E sobre el trabajo por horas, en NO obtiene 68,83 %, frente al 31,17 % del SÍ.

📌 Nuestra presidenta, @DianaAtamaint, da a conocer los resultados del Conteo Rápido realizado por el #CNE. Precisa que el margen de error es de +/- 1% y enfatiza en que se continuará trabajando de manera interrumpida en el procesamiento de las actas de escrutinio.



➡️ Llamamos… pic.twitter.com/butQWUaVrH — cnegobec (@cnegobec) April 22, 2024

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) mencionaron que una tendencia de resultados en cada pregunta se podría conocer solo después de las 22:00 de este 21 de abril de 2024.

Sin embargo, la dirigente del movimiento político Unidad Popular (UP), Natasha Rojas, cree que es un reflejo de lo que se concretará en las próximas horas.

Arbitraje internacional

En Guayas el No registró un 56.07 % frente a un 43.93 %. En Azuay el No tuvo un 67.31 % y el Sí un 32.69 %. Mientras que en Pichincha el No indicaba un 58.28 % y el Sí un 41.72 %.

Contrato de trabajo por horas

En Guayas el 60.49 % fue para el No y un 39.51 % para el Sí. En Azuay el 70.65 % fue para el No y un 29.35 % para el Sí. Mientras que en Pichincha el No se impuso con el 61.67 % y el Sí registró un 38.33 %.

Por ese contexto, Rojas dijo que "es un triunfo del pueblo ecuatoriano, de los trabajadores, de los jóvenes y ambientalistas el decir No en las preguntas".

A su criterio, eran las dos preguntas que más le interesaban al Gobierno de Daniel Noboa, "es decir, la cereza del pastel".

Aunque las tendencias serán más concretas desde las 22:00, Rojas expresó que "las encuestas de carne y hueso en las calles eran clarísimas, votar No por las preguntas D y E y se ha expresado en los datos preliminares". La dirigente se encuentra en el Centro de Mando del CNE, observando la actualización de los resultados.

Apoyo de las FF. AA.

Respecto a la pregunta A, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado, en las 24 provincias se muestran resultados de mayor porcentaje en la opción Sí. Esta pregunta fue planteada por Guillermo Lasso, en su Gobierno.

Juan Fernando Flores, presidente de CREO, dijo que con los resultados se demuestra que los votantes confiaron en la necesidad de dar herramientas al Estado para garantizar que los militares y los policías puedan trabajar de manera articulada en la lucha en contra de la inseguridad y la violencia.

