Consulta popular en Ecuador: Todos ganan, todos pierden | Politizados

Ni 11 veces sí, no 11 veces no... Lo explican los Politizados

En la consulta popular del 21 de abril, las propuestas maximalistas fracasaron. Ni 11 veces sí, no 11 veces no. El Ecuador escogió lo que piensa que le conviene aunque tenga razón o no.

¿QUÉ ES POLITIZADOS?

Politizados es un espacio de reflexión y análisis de la actualidad. Se lanzó el 7 de agosto de 2023 y en pocas semanas se ubicó en el ‘top 10’ de los pódcast más escuchados en el país. Hoy son más de 8.000 personas la que escuchan cada capítulo a diario.

Si prefieres ver el capítulo en Youtube, dale play a la imagen de esta nota.