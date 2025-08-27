Expreso
siniestro vial bus Cita Express en Colta
El bus cayó al barranco porque habría perdido el carril de circulación, informó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).CORTESÍA

Bus cayó a barranco en Colta: siete muertos dejó el siniestro vial

El incidente vial se registró en el sector Juan de Velasco, en este cantón de la provincia de Chimborazo

La caída de un bus a un barranco provocó la muerte de al menos siete personas, según informó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) este miércoles 27 de agosto de 2025.

El siniestro vial se registró la tarde de este miércoles en el sector Juan de Velasco, en Colta (Chimborazo) y en videos que circularon en redes sociales se vio al vehículo volcado y junto a él había heridos.

La entidad informó que el bus pertenece a la cooperativa Cita Express. De acuerdo a información de la empresa, publicada en su página web, ofrece el servicio en Ambato, Guayaquil, Ibarra, Atuntaqui, Cayambe, San Lorenzo y Tulcán.

En un comunicado, la ANT mencionó que había "siete personas fallecidas y varias heridas". Hasta el lugar llegaron un patrullero de la Policía Nacional, dos ambulancias y dos unidades del Cuerpo de Bomberos.

Qué provocó el siniestro vial del bus en Colta

Al parecer, "el vehículo perdió el carril de circulación, ocasionando el siniestro", se indicó en el pronunciamiento de la ANT.

La institución indicó que, pasadas las 19:00 del miércoles, continuaban las tareas de rescate de las víctimas.

"Se recomienda a los conductores y usuarios de esta vía tener precaución mientras se realizan las acciones correspondientes", solicitó la ANT.

