Una operación militar permitió desmantelar un presunto centro de expendio de drogas en el cantón Balzar
Una operación militar permitió desmantelar un presunto centro de expendio de drogas en el cantón Balzar.Cortesía

Balzar: desmantelan punto de expendio de droga durante operativo militar

Militares allanaron una vivienda usada para microtráfico y decomisaron armas, droga y equipos de comunicación

Una operación militar permitió desmantelar un presunto centro de expendio de drogas en el cantón Balzar, luego de un allanamiento ejecutado por personal del Ejército en coordinación con organismos de inteligencia del país.

De acuerdo con información obtenida durante las labores de inteligencia militar y el trabajo conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia, se identificaron movimientos vinculados al microtráfico en una vivienda del sector. Con estos elementos, unidades en territorio realizaron la intervención con el fin de desarticular actividades ilícitas que, según las primeras indagaciones, operaban de manera constante en la zona.

Durante el operativo se decomisó

  • Armamento
  • Sustancias sujetas a fiscalización distribuidas en sobres
  • Equipos de comunicación 

Los elementos que habrían sido utilizados para la comercialización de la droga. Todo el material fue entregado a las autoridades competentes, que iniciarán los procedimientos legales correspondientes.

Los elementos que habrían sido utilizados para la comercialización de la droga.
Los elementos que habrían sido utilizados para la comercialización de la droga.Cortesía
El allanamiento forma parte de las acciones articuladas entre las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia para combatir el microtráfico en áreas consideradas críticas. En Balzar, estas intervenciones buscan reducir la presencia de economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si existen más implicados y la posible conexión del lugar con redes de distribución de drogas en la provincia.

