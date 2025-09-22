Asesinan al director financiero del Municipio de Durán, Javier Bolaños

El atentado fue confirmado a este Diario por el teniente coronel Santiago Gavilanez, subjefe del distrito Durán

El director financiero del Municipio de Durán, Javier Bolaños, fue asesinado la tarde de este lunes 22 de septiembre de 2025. El hecho violento ocurrió alrededor de las 17:30, cuando el vehículo en el que se movilizaba la víctima terminó impactado contra un árbol tras recibir disparos en una vía de salida del cantón, a la altura del kilómetro 26, en dirección a Milagro.

La confirmación oficial llegó de parte del subcomandante del distrito Durán, Santiago Gavilanes Pérez, quien detalló que se trató de un funcionario municipal. “El mismo que, como se pueden dar cuenta, sobre esta vía que ya es de salida del cantón Durán, recibe aparentemente algún tipo de atentado, sale de la pista, se atraviesa contra un árbol y termina el vehículo acá”, declaró ante los medios.

El jefe policial agregó que inmediatamente se desplegaron más de 17 operativos en la ciudad para localizar a los responsables. También señaló que serán los exámenes médicos y legistas los que determinen con precisión la causa de la muerte.

Hasta el momento no se ha confirmado si la víctima estaba acompañada ni se reportaron otros heridos en el ataque. El Municipio de Durán no ha emitido un comunicado oficial.

¿Quién era Javier Bolaños Rojas?

Javier Bolaños Rojas fue un profesional con más de una década de experiencia en gestión financiera y administrativa en el sector público y privado, según su perfil de Linkedin. Era Máster en Contabilidad y Auditoría y también poseía el título de Doctor en Jurisprudencia, lo que le dio un perfil técnico-jurídico que lo distinguió en su carrera.

En el Municipio de Durán trabajó desde 2023, primero como subdirector y luego como director general financiero. En julio de 2025 había asumido además el cargo de coordinador general institucional, desde donde buscaba ordenar las finanzas municipales y apoyar la gestión de obras y servicios para la ciudadanía.

Antes de llegar a Durán, Bolaños desempeñó cargos clave en instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Superintendencia de Bancos, el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), la Empresa Pública Cementera del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento EP. También fue CFO en el sector privado, consultor y auditor financiero en reconocidas firmas.

Bolaños: “Recibimos un Municipio con apenas $280.000 en caja”

En febrero de 2024, Javier Bolaños explicó a EXPRESO la crítica situación financiera con la que inició la actual administración municipal de Durán. Señaló que heredaron un presupuesto sobreestimado y que, al asumir funciones, apenas encontraron 280.000 dólares en caja para cubrir todas las obligaciones municipales, incluidas deudas con el Banco de Desarrollo y el pago de sueldos.

“Lo primero que hicimos fue revisar y reducir el presupuesto en casi 25 millones de dólares. Desde septiembre de 2023 no recibimos las asignaciones del Estado, que bordean los 2,2 millones mensuales, por lo que hemos tenido que ser muy austeros y solventar con ingresos propios”, afirmó en aquella entrevista.

Bolaños detalló que los principales ingresos provenían de tasas de habilitación, patentes, predios y permisos de funcionamiento, aunque reconoció un fuerte desequilibrio en la recaudación. Pese a ello, aseguró que el Municipio priorizó obras de agua potable, infraestructura vial, seguridad con cámaras conectadas al ECU-911 y programas sociales, además de aplicar un plan de austeridad que incluyó la reducción de personal y de gastos administrativos.

