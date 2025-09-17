Un loro víctima del narco: rescatan a un ave silvestre con las alas cortadas en Durán

El animal fue encontrado en una jaula durante un allanamiento por drogas y armas. Sufría de maltrato y su tenencia es delito

En medio de un megaoperativo diseñado para desarticular la estructura de una peligrosa organización delictiva en Durán, las autoridades se encontraron con una víctima que cantaba con dolor: un loro cabeza azul, cuya tenencia ilegal es un delito, que era mantenido en cautiverio en medio de un arsenal de guerra. El hallazgo, realizado durante la operación "Tormenta 41", expone, otra vez, el vínculo entre el crimen organizado y los delitos contra la naturaleza.

¿Qué encontraron en el operativo de Durán?

La intervención policial, que se extendió desde la noche del martes 16 hasta la mañana de este miércoles 17 de septiembre, se centró en golpear a miembros del grupo delictivo Chone Killers en las cooperativas Heitor Cobos, El Recreo y Divino Niño.

El loro, una especie silvestre protegida, fue encontrado en una de las 17 viviendas allanadas por cerca de 100 agentes policiales. Según la información recabada, el espécimen estaba siendo comercializado ilegalmente. Su estado era deplorable: presentaba signos de maltrato y le habían cortado las plumas guías para impedir su vuelo, una práctica cruel y común en el tráfico de fauna.

El entorno del que fue rescatado evidencia el peligro al que estaba expuesto. En la misma operación, la Policía incautó un arsenal que incluía:

Ocho granadas tipo explosivo.

Una pistola con 67 cartuchos calibre 9 milímetros.

$45.000 dólares en efectivo.

Dosis de marihuana y cocaína.

Vehículos recuperados (tres motocicletas y dos automóviles).

La tenencia de este loro no es un hecho aislado, sino un eslabón más en la cadena de delitos de los aprehendidos. El coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, informó que cuatro de los detenidos registran antecedentes penales por secuestro, robo y narcotráfico. Incluso, el operativo permitió esclarecer el secuestro de un taxista, en el que habría participado un menor de edad también aprehendido.

El futuro del loro rescatado

Tras ser puesto a salvo por la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), el loro será trasladado a un centro de acogida temporal. Allí recibirá la valoración y el cuidado de especialistas para intentar recuperarlo de su mal estado físico.

