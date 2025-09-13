Operativo en Durán: retienen 940 tablones de madera de laurel sin permisos

El producto forestal, equivalente a 20 metros cúbicos, no contaba con la documentación que acredite su origen legal

Un cargamento de 20,21 metros cúbicos de madera de laurel fue retenido en el cantón Durán durante un operativo de control forestal ejecutado por la Policía Nacional y el Ministerio del Ambiente. El producto no contaba con la documentación que acreditara su procedencia y transporte legal.

¿Cuál fue el volumen de lo incautado?

El cargamento retenido de forma preventiva equivale a aproximadamente 940 tablones de madera. Según las autoridades, los responsables no presentaron los documentos habilitantes que exige la normativa forestal vigente en el país.

Estos controles, según el sargento Fran Huilca de la Unidad de Protección de Medio Ambiente, forman parte de una estrategia permanente para prevenir y contrarrestar el tráfico ilegal de productos forestales en el Distrito de Guayaquil, Durán y Samborondón.

La madera también es material de tráfico ilegal. CORTESÍA

La Policía Nacional, a través de la UPMA, aseguró que estos operativos de control se mantendrán y se reforzarán en las vías de acceso, centros de acopio e industrias de la provincia del Guayas. El propósito es fortalecer la protección ambiental y la conservación de los recursos naturales.

