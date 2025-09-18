Expreso
El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, ha solicitado arresto domiciliario debido a amenazas de muerte.
El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, ha solicitado arresto domiciliario debido a amenazas de muerte.

Defensa de Dalton Narváez pide arresto domiciliario por amenazas y problemas de salud

Su abogado argumenta que Narváez corre peligro dentro de la cárcel, donde comparte espacio con miembros de bandas criminales 

El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, actualmente en prisión preventiva por presunto peculado en contratos de agua potable, ha solicitado arresto domiciliario debido a amenazas de muerte, su condición de testigo protegido y problemas graves de salud.

Su abogado, Galo Monroy, argumenta que Narváez corre peligro dentro de la cárcel, donde comparte espacio con miembros de bandas criminales como Los Chone Killers, y que sufre de enfermedades como insuficiencia renal crónica e isquemia cardíaca. La defensa considera que mantenerlo en prisión vulnera sus derechos y pone en riesgo su vida.

"La Fiscalía rechaza los pedidos que realizamos para Dalton Narváez. Pedimos que le remuevan la prisión preventiva y sacarlo de  inmediato de la regional 4 por su vida y salud. Las amenazas no paran desde el secuestro de su señora madre ex Alcaldesa de Durán", enfatiza el abogado Alfredo Yuquilema.

Narváez enfrenta cargos por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de agua potable durante la administración de Alexandra Arce, que habría causado un perjuicio al Estado de más de $23 millones.

Aunque la defensa presentó informes médicos y alertó sobre amenazas, el juez negó el arresto domiciliario y ordenó activar protocolos de seguridad en la cárcel. La defensa insiste en que otros procesados enfrentan el caso en libertad, mientras Narváez permanece detenido.

