Las propuestas de la Asamblea hacia los jóvenes son superficiales y atadas al pasado

Asambleístas jóvenes asumen sus curules con promesas aún frescas en la memoria de sus votantes. El 14 de mayo, en Quito, se posesionaron los nuevos legisladores en la Asamblea Nacional del Ecuador, entre ellos destacan rostros jóvenes que ahora deberán cumplir las promesas en los ejes de educación, trabajo y ambiente.

Según el INEC, las personas de entre 18 y 29 años conforman el grupo etario considerado joven, un sector que representó casi el 30 % del padrón electoral gracias al voto facultativo desde los 16 años. Su peso en las urnas fue clave en las últimas elecciones, y obligó a los candidatos a adaptarse: las redes sociales y los lenguajes digitales marcaron la campaña, con spots en formato TikTok, entrevistas menos formales y un discurso enfocado en empleo, educación y medio ambiente.

Además, con las reformas al Código de la Democracia vigentes desde 2021, los partidos y movimientos estuvieron obligados a incluir al menos un 25 % de jóvenes en sus listas de candidaturas. Los movimientos políticos que más aprovecharon esta normativa fueron la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN), al lograr posicionar nuevos rostros juveniles en la Asamblea. Actualmente, ADN cuenta con 18 asambleístas jóvenes, mientras que la RC tiene 2.

Propuestas que atañen directamente a la población joven

10 asambleístas fueron contactados para que expliquen las bases jurídicas y los diagnósticos realizados para generar las propuestas, pero no contestaron.

Estas fueron las principales propuestas dirigidas a la generación más joven del Ecuador, siendo los ejes de educación, ambiente y empleo los que estarían afectando a la generación más joven.

Según el registro más reciente de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2021 de un total de 186 mil postulantes solo había un total 95 mil cupos para acceder a la educación superior. En cuanto al empleo el INEC en un informe presentado hasta enero del presente año reveló que solo el 29% de los jóvenes tienen un empleo estable con un sueldo de $427. Aunque no hay porcentaje específico sobre interés de la generación Z por el ambiente, si hay registro de su cambio hacía la sostenibilidad según el Foro Económico Mundial el 75% de la generación Z cree que es más importante comprar artículos sostenibles que las marcas y estas decisiones influyen en otras generaciones.

Además, dentro los planes de campaña se hacen menciones como: “inclusión con énfasis en jóvenes”, “asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras” o “proteger los recursos naturales para las próximas generaciones”.

Al revisar los planes de trabajo oficiales presentados al Consejo Nacional Electoral (CNE) por los actuales asambleístas con el politólogo Arturo Moscoso, observó múltiples irregularidades que reflejan la permisividad del organismo electoral al aceptar documentos sin la calidad ni la claridad que merece la ciudadanía. Aseveró, que "uno de los problemas más notorios es la ausencia de análisis de contexto. No existe, un diagnóstico específico para cada provincia, y mucho menos para cada circunscripción". Esta sería una de las causas de no plantear propuestas pertinentes y coherentes con realidades sociales, económicas y culturales de cada territorio.

Según Moscoso, este problema responde a una práctica política generalizada: los planes de trabajo se elaboran solo para cumplir con un requisito legal, no con el propósito real de ser implementados. “Presentan planes con baja calidad técnica, son muy vagos, generales, desconectados de la realidad. No lo hacen con seriedad, y el CNE no revisa los planes a fondo. No hay seguimiento ni sanciones específicas en la ley”, sostiene.

Hablamos de propuestas superficiales, carentes de contenido operativo. Arturo Moscoso Politólogo

Aunque en teoría es posible aplicar mecanismos como la revocatoria de mandato por incumplimiento del plan, esto rara vez ocurre debido a la escasa participación ciudadana. Para Moscoso, una mejora sería que el CNE exigiera una sistematización más rigurosa, con diagnósticos sólidos y propuestas viables.

Un caso que ilustra estas deficiencias es el de la alianza ADN, cuyo plan propone una reforma transversal en normas laborales y educativas para fomentar la formalización del empleo juvenil, la educación continua y la inclusión laboral con enfoque de género. Sin embargo, la propuesta se desarrolla en apenas cinco líneas. “Hablamos de propuestas superficiales, carentes de contenido operativo. Es decir, ¿qué se va a hacer y cómo se va a hacer? No se mencionan políticas concretas ni hay diagnóstico”, critica Moscoso.

La misma superficialidad se encuentra en sus propuestas medioambientales: meras declaraciones de intención sin respaldo técnico ni enfoque legislativo real.

RELACIONADAS Conaie reclama cambios y más autonomía para educación intercultural bilingüe

En contraste, sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Moscoso reconoce que hay mayor contenido: “El diagnóstico es correcto. Muchos egresados de secundaria no están preparados y es necesario expandir la oferta formativa en un mundo que cambia rápidamente”. Sin embargo, advierte que “faltan referencias a artículos, instituciones pertinentes o figuras jurídicas”.

En cuanto a la RC, Moscoso señala que sus propuestas muestran “un poco más de profundidad”, especialmente en temas laborales. No obstante, también apunta que se basan en un marco normativo obsoleto: “Hablamos de un Código de Trabajo antiguo y bastante desactualizado. Sí debería pensarse en una reforma integral y sustentarla con datos”.

Hablamos de un Código de Trabajo antiguo y bastante desactualizado. Sí debería pensarse en una reforma integral y sustentarla con datos. Arturo Moscoso Politólogo

Sobre la propuesta de una nueva ley para fortalecer la educación intercultural, Moscoso advierte que no necesariamente se requiere una ley nueva: “se necesita fortalecer el sistema. Ya existe el marco jurídico. Lo que se necesita es inversión en formación docente, materiales bilingües, infraestructura... y eso compete más al Ejecutivo”.

En cuanto al proyecto de ley sobre el uso de plásticos, afirma que es un tema relevante, pero lanza una pregunta clave: “¿Cómo lo van a implementar?”

En conclusión, Moscoso sostiene que ADN realiza un ejercicio superficial, enfocado en cumplir con la formalidad sin proponer soluciones aplicables ni diagnósticos serios. Por otro lado, la RC se muestra más nostálgica, aferrándose al pasado, rescatando propuestas del correísmo que ya existen o que no son competencia directa del Legislativo. Aunque hay mayor profundidad, siguen siendo propuestas con baja viabilidad.

¿Qué piensan los jóvenes de las propuestas?

En medio del descontento y la desconfianza hacia la política, emergen voces como la de Alexis Grefa, joven amazónico de 28 años que realiza activismo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas amazónicos. Desde su experiencia territorial, Grefa expresó su preocupación ante la presencia de políticos jóvenes en la Asamblea: “Que no sean una mera formalidad para cumplir con la cuota, sino que realmente representen, vengan de los territorios y conozcan las necesidades de las comunidades rurales”.

Desde la Amazonía, la participación juvenil fue mínima. “Figuraron los mismos políticos de siempre”, lamenta. Uno de sus principales cuestionamientos apunta a la falta de inclusión de las comunidades indígenas y temas ambientales en los planes presentados al CNE. Según Grefa, muchas propuestas “parecen redactadas con ayuda de inteligencia artificial para darles forma y contenido, pero son textos demagógicos, desconectados de la realidad y de la coyuntura actual en temas como crisis climática, violencia e inseguridad”. Esta superficialidad responde, en su opinión, a una visión reducida del rol legislativo, limitado únicamente a fiscalizar y proponer leyes, sin un compromiso real con el contexto.

Quitar la autonomía a los pueblos es quitarles la posibilidad de seguir protegiendo la Amazonía. Alexis Grefa Activista

Otro tema que lo inquieta es la representatividad amazónica. De las seis provincias de esta región, apenas 15 asambleístas fueron electos, frente a los 136 del resto del país. Esto pone en riesgo propuestas como las de ADN relacionadas con medio ambiente y autonomía indígena. “Quitar la autonomía a los pueblos es quitarles la posibilidad de seguir protegiendo la Amazonía como lo han hecho por décadas. Si el Estado asume ese rol, los recursos naturales se vuelven negociables para las empresas extractivas, lo que puede generar conflictos”.

Grefa considera que la ley para fortalecer la educación intercultural, tal como está planteada, termina siendo un proceso discriminatorio: “porque como somos indígenas, entonces debemos tener un sistema educativo distinto, acorde a nuestras realidades. Suena súper lindo, pero ¿cómo generamos un proceso de transformación real en el país sin seguir reproduciendo la discriminación, el odio y la división?”.

Por lo menos los idiomas oficiales reconocidos en la Constitución, como el kichwa y el shuar, deberían formar parte de la educación en general, para generar empatía y conocimiento de nuestras formas de vida. Alexis Grefa Activista

A partir de esa reflexión, propone transformar profundamente el sistema educativo nacional. Señala que, en el sistema de educación intercultural bilingüe, a los pueblos indígenas se les exige aprender español e inglés, pero no se exige lo mismo con las lenguas originarias en el sistema general. Y concluye: “Si el mundo indígena debe ser formado como indígena y la gente de las ciudades como gente de urbanidad, vamos a seguir generando división y odio. Hay que empezar a crear un sistema educativo igualitario y participativo”.

Finalmente, Grefa plantea dos propuestas sobre el medio ambiente: que se explore el ingreso a mercados de carbono como mecanismo de compensación por la conservación de territorios estratégicos como Galápagos y el Yasuní. Insta a los legisladores a informarse sobre la expansión de la frontera petrolera y las afectaciones que esta implica.

Pese a la desilusión, Grefa asegura que observará de cerca el desempeño de los asambleístas, exigiendo que representen verdaderamente a las comunidades rurales. Además, hace un llamado al CNE para que actúe con mayor rigurosidad: “No se puede seguir aprobando propuestas vacías. Deben ser estructuradas, orgánicas y con garantías de cumplimiento”.

Ariana Alvarez, guayaquileña de 22 años equilibra la vida laboral y sus estudios en Negocios Internacionales en la Ecotec. Alvarez, no consume habitualmente contenidos de política y no usa redes sociales.

Al socializar con ella las propuestas de los asambleístas, le llamó la atención la reforma transversal de normas relacionadas con empleo y educación de ADN. Mencionó: “En mi generación, las tasas de empleo y subempleo son bajas”. Pero plantea que la asamblea debe analizar a fondo como se construyen las relaciones laborales entre las empresas y los jóvenes. Propone que se mida cuanto tiempo permanecen los jóvenes dentro de las empresas o en qué punto las abandonan para identificar un patrón de deserción. “En empresas que presenten un alto índice de retención de talento humano hay que observar que les permitió alcanza esos insights positivos para que otras empresas los repliquen”, sostiene.

Es un gran plus que los profesores actualicen sus conocimientos; este tipo de capacitaciones significan un gran beneficio para los alumnos Ariana Alvarez Universitaria

Sobre la propuesta de educación intercultural de ADN, destaca la importancia de que los docentes se continúen formado para brindar un mejor servicio educativos. “Es un gran plus que los profesores actualicen sus conocimientos; este tipo de capacitaciones significan un gran beneficio para los alumnos”, señala. Además, propone que se brinden materias extracurriculares pues resultan en experiencias importantes y en el desarrollo de habilidades técnicas y blandas.

Renovar el código de trabajo considerando los nuevos entornos laborales GROK AI

En cuanto a la propuesta de la RC de renovar el código de trabajo mostró preocupación y algo de duda acerca del proceso. Señaló: “es un documento importante que abarca e impactaría en la vida de muchas familias, será necesario revisar a detalle los nuevos contextos de trabajo”.

Para Alvarez, en el sistema educativo actualmente se imparten materias que no suman al desarrollo de los estudiantes, pero considera que se podrían introducir materias con contenidos que generen empatía, integridad y unión. “Me parece interesante aprender nuevas lenguas como la Shuar y la Kiwcha, si estos contenidos se planean para construir una educación holística que integre a las distintas regiones”, expresó.

Finalmente, Alvarez comentó que estará pendiente del cumplimiento de estas propuestas, aunque no a cabalidad, pero si espera que trate de implementarlas. Además, dice no conocer de herramientas para supervisar el avance de trabajo de la asamblea, pero reconoce que serían de gran utilidad.

Fiscalizar a la Asamblea Nacional es posible y necesario

Según Jorge Rodríguez, ex Secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional, estas son las principales vías de acceso a la información: TV Legislativa, radio Asamblea Nacional, redes sociales oficiales, TikTok, Plataforma Participa 2.0, Asamblea en tu barrio.

La aplicación de la Asamblea Nacional es considerada por Rodríguez una de las herramientas más completas y con una interfaz sencilla, podemos observar los siguientes apartados:

Tras la entrevista con Jorge Rodríguez, se realizó una verificación del funcionamiento de la app mencionada. Por ejemplo, a pesar de que la posesión de los nuevos asambleístas se realizó el pasado miércoles, la app aún no muestra información oficial sobre ellos ni registra más sesiones del Pleno agendadas para esta semana. Esto evidencia que, sin una actualización constante, una herramienta tan valiosa pierde efectividad y el interés de la ciudadanía.

Rodríguez también mencionó algunos desafíos para mantener informados a los ciudadanos. En el 2024 la Asamblea no se asignó presupuesto para el área de comunicación, “entonces generamos contenidos con lo que se llama free press, pero todos estos servicios que tiene la Asamblea nacional deberían difundirse en canales pagados para que la gente tenga acceso masivo”.

A esto se suma la limitada cobertura del canal legislativo, que hasta hoy mantiene una frecuencia UHF con escaso alcance: “La Asamblea Nacional, siendo el primer poder del Estado, debería tener una señal VHF, en señal de aire para competir con otros canales”. Finalmente, remarca la necesidad de seguir apostando por la creación de contenidos enfocados a un público joven: “Hace falta implementar este tipo de segmentos en redes para dar a conocer a los jóvenes lo grande que es el trabajo en la Asamblea Nacional”.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ