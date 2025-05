Registro Nacional: ¿Quieres acceder a la universidad pública? Pasos y fechas clave

Miles de jóvenes ecuatorianos tienen una nueva oportunidad para iniciar su proceso para acceder a la educación superior en el sistema público. Desde el 26 al 29 de mayo de 2025, estará habilitado el Registro Nacional, un trámite obligatorio y en línea para todos quienes deseen postular a universidades, institutos tecnológicos, conservatorios superiores y escuelas politécnicas públicas en el segundo semestre del año.

Este registro no es solo un formulario: representa el punto de partida esencial en el proceso de admisión a la educación superior en Ecuador. Quienes no completen esta etapa, no podrán avanzar hacia la postulación ni la asignación de cupos.

Registro Nacional 2025: ¿cómo se realiza?

Todo el proceso se lleva a cabo de forma digital a través del sitio oficial: www.registrounicoedusup.gob.ec. Estos son los pasos:

Crear una cuenta o ingresar con tus credenciales si ya tienes una. Completar los datos solicitados, tanto personales como académicos. Verificar que toda la información esté correcta y actualizada. Descargar el comprobante de registro como respaldo.

La plataforma estará disponible solo durante los cuatro días establecidos, por lo que se recomienda realizar el trámite lo antes posible para evitar problemas técnicos o de saturación del sistema.

¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

Este llamado incluye a:

Estudiantes que estén cursando el tercero de bachillerato en instituciones de la región Sierra-Amazonía.

Bachilleres graduados en años anteriores que deseen postular nuevamente.

Ciudadanos extranjeros que residan legalmente en Ecuador, con título de bachiller homologado por el Ministerio de Educación y situación migratoria regularizada.

También deben registrarse quienes tengan interés en carreras vinculadas a instituciones específicas como:

Policía Nacional

Fuerzas Armadas

Cuerpo de Bomberos

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)

Aduana

Sistema penitenciario

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) ha recalcado que esta etapa es ineludible. Sin ella, no será posible acceder a las siguientes fases del proceso: postulación a carreras y asignación de cupos.

Por ello, es crucial cumplir con el Registro Nacional entre el 26 y el 29 de mayo, ya que no habrá prórrogas. La institución recuerda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y completar el trámite de forma responsable y oportuna.

