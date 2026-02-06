Asambleísta oficialista es sancionado por insultos a colega en el Pleno

Andrés Castillo, legislador de Acción Democrática Nacional, fue suspendido por el Consejo de Administración Legislativa

El 6 de febrero, el legislador oficialista, Andrés Castillo, fue suspendido de la Asamblea Nacional, ya que descalificó a Comps Córdova, asambleísta de la Revolución Ciudadana, en la sesión No. 057.

El 6 de enero de 2026, en la sesión No. 057, la Asamblea Nacional fue escenario de un altercado entre Andrés Castillo y Comps Córdova, asambleístas de los movimientos Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC), respectivamente. Un mes después, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría oficialista, resolvió la queja presentada por el legislador correísta.

El incidente ocurrió en medio de un debate parlamentario en el que se analizaba el Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Repetición. Durante su intervención, el asambleísta oficialista expresó: “Mi santa madre decía: Hijito, cuando estás dale y dale y dale al burro, el burro se curte y ya no te obedece nunca (…). Hoy vamos a hablar técnicamente, don Comps. Yo sé que es muy alto hablarle a usted esto, porque usted no entiende, pero de todas maneras vamos a hablar de estos temas”.

Ante esto, los asambleístas de la bancada correísta se levantaron y rechazaron las palabras de Castillo. Él, a su vez, manifestó: “No se pongan bravos (…), ¿ahora entendemos el término curtidos? Ahora entendemos”.

LE SUGERIMOS LEER: Carta de la sociedad civil exige la salida de los consejeros del CNE

RELACIONADAS La imparcialidad en el juicio político a Mario Godoy está en duda

¿Castillo será sancionado por sus expresiones en la Asamblea? Córdova presentó queja Leer más

A juicio de Comps, lo que Castillo generó fue “denigrar su honra y hacerle de menos”. Además, indicó que “no estoy para aguantar y soportar insultos”.

Sanción del CAL

Frente a este caso, el CAL decidió sancionar a Castillo con 30 días de suspensión sin remuneración. Eso “por presuntas agresiones verbales e insultos”.

La penalidad se ajusta al numeral 1 de las faltas graves que establece el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: “Agredir de palabra a otro u otra asambleísta, funcionarias o funcionarios, servidoras o servidores parlamentarios dentro o fuera del recinto parlamentario, sin perjuicio de la acción legal ante los órganos jurisdiccionales a la que haya lugar”.

Reacciones de autoridades y legisladores

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en su cuenta personal de X que “esta decisión responde a un principio claro: las normas existen para todos y el debate democrático debe sostenerse siempre con altura y respeto”.

Por su parte, Castillo, integrante del movimiento oficialista, aún no se ha pronunciado en sus redes sociales. Tampoco Córdova.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió sancionar con 30 días de suspensión sin remuneración al asambleísta Andrés Castillo, tras la queja presentada por el legislador Comps Córdova pic.twitter.com/BojQzXNJ0K — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 6, 2026

juicio político a Mario Godoy

Por otro lado, aunque Castillo solicitó a la Comisión de Fiscalización y Control Político participar en el marco del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, no ha asistido a ninguna de las sesiones. La comisión, encabezada por Ferdinan Álvarez, legislador de ADN, continúa con el proceso político.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!