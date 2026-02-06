Expreso
José Jerí,
Fotografía de archivo del 20 de enero de 2026 que muestra al presidente interino de Perú, José Jerí, en Lima (Perú).EFE

Fiscalía de Perú investiga si el presidente Jerí recomendó contratar a cinco mujeres

Se indaga contrataciones de personal realizadas tras reuniones con el presidente interino, oposición promueve destitución

La fiscalía de Perú abrió el jueves, 5 de febrero de 2026, una investigación sobre contrataciones supuestamente irregulares de cinco mujeres en el gobierno, en un caso que salpica al presidente interino, José Jerí, cuando faltan dos meses para las elecciones generales en el país.

Jerí asumió el poder el 10 de octubre en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, en el marco de una prolongada crisis política en la que Perú ha tenido siete mandatarios desde 2016.

"Se inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito contra la administración pública en el caso de personas que obtuvieron contratos en el Estado tras sostener reuniones privadas con el presidente de la República, José Jerí", indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.

El caso tiene en la mira de momento a los funcionarios que ordenaron las contrataciones, pero la fiscalía no descarta incluir a Jerí si "se presume una posible responsabilidad penal del presidente de la república".

La fiscalía abrió en enero otra investigación preliminar contra Jerí por una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Oposición busca moción destituyente

La Contraloría General también indaga desde el martes sobre las contrataciones y solicitó a la oficina presidencial información.

El caso se conoció luego de que el domingo el programa periodístico de televisión Cuarto Poder informara que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el Ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.

La presidencia peruana calificó como un "uso malintencionado y tendencioso" la información divulgada. Denunció además que las investigaciones periodísticas atentan contra "la dignidad y el buen nombre" de las trabajadoras involucradas.

El mandatario goza de inmunidad durante su mandato y solo puede enfrentar un eventual proceso penal después de julio, cuando deje el poder.

La minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha buscan impulsar una moción de destitución de Jerí, pero carece aún de los votos para presentarla a debate.

Perú elegirá presidente y un nuevo Congreso el 12 de abril, en un proceso en el que Jerí no podrá postular.

