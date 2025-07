Dominique Serrano, asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), tiene 19 años. Estudiaba Derecho y Gastronomía. Todos hablan de él, luego de que se viralizara el video, en el que se le observa dibujando, mientras Byron Orozco, exgerente de Celec, entre otros funcionarios, comparecían para hablar sobre el contrato con Progen.

RELACIONADAS Asambleísta de ADN es criticado por dibujar mientras fiscalizan contratos con Progen

La mañana de este viernes 4 de julio, un día después de la polémica, EXPRESO contactó a Dominique Serrano. "En este momento no doy entrevistas. Gracias por su comprensión", señaló el más joven de la bancada de Gobierno.

Entre sus compañeros de ADN hay dos tipos de criterios, unos que creen que debe ser sancionado y otros que dicen que por favor ya lo dejen tranquilo, que les ha explicado que él tiene problemas para concentrarse. Y hacer dibujitos le ayuda. En redes sociales también hay quienes han recordado que los neurodivergentes usan esa técnica, algunos de forma inconsciente inclusive.

Pero, ¿el asambleísta Dominique Serrano puede ser sancionado por hacer dibujitos en sesiones? Su propia compañera y coordinadora de bloque, Valentina Centeno, presentó el caso ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Pidió revisar su conducta según el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Elecciones 2025: Los jóvenes ven con vergüenza ajena a candidatos bailar en redes Leer más

Un experto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) recordó que un diputado hacía origami

A Pablo Santillán, quien fue asesor legislativo, se le consultó: ¿el asambleísta Dominique Serrano puede ser sancionado por hacer dibujitos? Respondió que en la LOFL no existe ninguna norma que sancione esa conducta.

"No ha faltado el respeto a nadie, no ha creado un incidente. Unos dicen que es su forma de mantenerse concentrado", comentó Santillán. Y aclaró que no tiene ningún afán de defenderlo.

Pablo Santillán coincide con quienes señalan que el momento que vive la Asamblea es el resultado de la ausencia de organizaciones políticas serias en Ecuador. "No es solo el señor Dominique Serrano, hay otros legisladores con limitaciones y más hechos que pueden dar lugar a cuestionamientos".

Por otro lado, Pablo Santillán recordó que el exdiputado socialista y destacado historiador, Enrique Ayala Mora, escuchaba las sesiones de las comisiones que integraba y las del Pleno, mientras hacía origami.

Santillán reiteró que no tiene el afán de comparar a Serrano con Ayala Mora, sabe que hay una gran distancia entre ellos. Pero considera que ahora se sanciona y se condena en redes sociales. "La gente debe hacerse cargo y recordar a quien le dio el voto".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!