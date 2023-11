Asamblea Nacional: inicia la recepción de documentos de los legisladores electos

Este lunes 6 de noviembre de 2023 inició en la Asamblea Nacional la entrega recepción de la documentación de los 137 asambleístas designados en las elecciones anticipadas efectuadas el pasado 20 de agosto.

La Administración General de la Asamblea solicitó a los electos para el período 2023-2025 una serie de documentos que empezaron a entregar en el salón Nela Martínez.

El primero en llegar al Legislativo fue César Umajinga, representante de Cotopaxi por el movimiento Actuemos, aunque solo llegó a preguntar los requisitos que debía presentar.

Dijo que la misión del movimiento es buscar credibilidad profunda, trabajar en seguridad, empleo, libre ingreso a la universidad e impulsar las leyes que están en el Parlamento.

No vamos a buscar reparto de tronchas, aclaró. Además, ofreció que no apoyarán a la impunidad ni a los acuerdos que impulsan el juicio político a la fiscal Diana Salazar.

Umajinga ratificó que hay líneas rojas que el movimiento no va a cruzar. Sobre las conversaciones para designar autoridades dijo que no han existido pero podrían haber acuerdos puntuales por el tema de autoridades, pero aún no han existido.

Finalmente, consideró que el tema del juicio a la fiscal es bastante frágil y si llaman a esa interpelación ellos no apoyarán.

De acuerdo con el comunicado de la Administración de la Asamblea, en coordinación con los asambleístas nacionales que encabezaron las tres listas con mayor votación se ha determinado que la sesión de instalación de la Asamblea será el lunes 20 de noviembre, a las 10:00 en el Salón Plenario "Nela Martínez", ubicado en la planta baja del Palacio Legislativo.

Por esa razón, desde este lunes 6 y hasta el 17 de noviembre, entre 08:30 y 15:30, los asambleístas deberán entregar personalmente la documentación habilitante para ejercer el cargo.

Entre ellos copia a color de cédula y papeleta de votación actualizada, copia certificada de la credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que acredita la calidad de asambleísta electo. Piden también foto tamaño carné en formato jpg, constancia de otorgamiento de Declaración Patrimonial jurada electrónica de Inicio de Gestión (fecha de inicio 20 de noviembre de 2023), emitida por la Contraloría.

Un documento importante solicitado es El certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público, emitido por el Ministerio del Trabajo.

La entrega de esta documentación es personal por parte de cada asambleísta porque en ese mismo acto, se registrará su huella digital para la activación de la Curul Electrónica.

Mañana la Administración de la Asamblea informará los avances del proceso.

