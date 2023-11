Una Asamblea de puertas cerradas con ventanas abiertas

Era mucho más simple cuando el presidente o presidenta del Poder Legislativo era la persona que más votos había obtenido en las elecciones. No había pugnas ni amarres o negociaciones para captar la presidencia de ese poder del Estado; simplemente quien había logrado más votos la ocupaba por derecho otorgado por el pueblo. Si Rafael Correa hubiera previsto que su movimiento ganaría todas las elecciones legislativas desde el 2008, no hubiera aceptado el cambio que se hizo en Montecristi y su hermana Pierina hoy sería la presidenta electa de la Asamblea Nacional. Vamos analizando las posibles candidaturas y sus opciones.

Las prefecturas se reunirán para anunciar medidas frente a impagos del Gobierno Leer más

Lea también: Correa ajusta a Kronfle con dos tuits

Pierina Correa quiere ser presidenta y todavía lo puede lograr si su hermano consigue reactivar el acuerdo con el PSC y suma otras fuerzas políticas que incluiría a ADN del presidente electo Daniel Noboa, aunque esta última bancada no se ha pronunciado al respecto y seguramente no le hace gracia que la hermana del exmandatario sea quien los dirija en el corto tiempo que tiene Noboa para gobernar, pues, si RC quiere tener opciones el 2025 tendrá que hacerle oposición al último antagonista que les ganó las elecciones; a menos que se logre un acuerdo a largo plazo que incluya la reelección de Noboa, situación que no sería aceptada fácilmente por los “correístas”. Por lo tanto, veo débil la candidatura de Pierina.

Alianzas A pocas semanas de la instalación de la Asamblea Nacional, los partidos negocian posibles alianzas para crear bloques o bancadas.



Henry Kronfle, del PSC, también quiere ser presidente de la Asamblea, aun cuando casi ni conoce sus instalaciones; fue uno de los asambleístas que menos asistió a las sesiones y utilizó como excusa un certificado médico que concluye que su estado de salud no le permite viajar a Quito. No obstante, fue quien más ha insistido en un nuevo acuerdo con RC, pero los puntos de este posible entendimiento se han filtrado y uno de ellos es “tumbar” a la fiscal Diana Salazar. Kronfle salió a desmentirlo y aseguró: “Nadie nos ha planteado y jamás hubiésemos aceptado destituir a la fiscal ni interferir con la justicia…”, y concluye el comunicado con un tajante: “¡Basta de estas cantaletas mentirosas!”. Fue tan contundente que hasta yo le creí, hasta que el expresidente Correa le contestó: “Estás mintiendo. Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer”.

Lea también: Los apagones ponen a Fernando Santos en el ojo de la nueva Asamblea Nacional

Correa evidencia que acuerdo para una mayoría en la Asamblea es juicio a la fiscal Leer más

La falta de sindéresis de Kronfle podría echar a perder su elección como presidente de la Asamblea Nacional. Ya no resulta confiable para nadie. Si cumple con el acuerdo y llama a juicio político a la fiscal Salazar, le habría mentido al país. Y, si no cumple con el acuerdo, habría engañado a Rafael Correa, quien sumaría un traidor más a su ya extensa lista de traidores.

Por su parte, la fiscal no se quedó fuera de este enredo político y también entró al ruedo - quizá preparándose para el 2025 - con un claro mensaje a las partes involucradas: “No es la primera vez que los sentenciados amenazan, porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. Lo hicieron con sus opositores y sabemos cómo terminaron”.

Debilitado Kronfle ante la RC, es posible que el PSC busque acuerdos con los partidos y movimientos de su tendencia, que sería lo más lógico, aunque eso signifique aislar definitivamente a Rafael Correa. La opción que queda entonces es la joven abogada manabita Valentina Centeno, del movimiento ADN. Es la segunda asambleísta más votada y aunque no tiene mayor experiencia política, debido a su corta edad, ha demostrado tener el temperamento y la sagacidad para lograr acuerdos. Su misión es dialogar con todas las bancadas; sin prejuicios, sin permitir que los estereotipos políticos le afecten y sin caer en la exclusión de otros por pensar diferente, como pretende el ala extremista de la bancada de Construye. Su objetivo y su propósito, al igual que los del presidente electo, son lograr una armonía entre Ejecutivo y Legislativo que permita la gobernabilidad del país y una ciudadanía que tenga paz para progresar.

Es lógico que en la Asamblea algunas puertas estén cerradas, pero si los líderes son inteligentes, sabrán que siempre deben dejar una ventana abierta, aunque sea para ver y escuchar lo que sucede a su alrededor.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!