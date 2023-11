Correa evidencia que acuerdo para una mayoría en la Asamblea es juicio a la fiscal

Al parecer las intenciones de interpelar a la fiscal Diana Salazar en la nueva Asamblea no se han esfumado. El expresidente Rafael Correa puso en evidencia uno de los puntos del supuesto contenido de los acuerdos que apuntan a formar una mayoría en la Asamblea Nacional cuya primera sesión se ha programado para el próximo 20 de noviembre en el salón Nela Martínez del Legislativo.

Correa colocó un mensaje en la red social X (antes Twitter) que respondía a otro que había escrito Kenry Kronfle del Partido Social Cristiano (PSC). Kronfle, quien podría ser el próximo presidente de la Asamblea según ha trascendido de las conversaciones entre: PSC, Revolución Ciudadana y ADN, la agrupación que auspició al presidente electo Daniel Noboa, había asegurado: “nadie nos ha planteado y jamás hubiésemos aceptado destituir a la fiscal ni interferir con la justicia”.

Acuerdos y abandonos mapean la nueva Asamblea Nacional Leer más

Estás mintiendo. Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer. Las pruebas son demasiado contundentes y ustedes lo

saben.

¿Interferir en la justicia cumpliendo la labor constitucional de fiscalizar?

¡Vaamoooss!!!! https://t.co/zLuavnwCyd — Rafael Correa (@MashiRafael) November 3, 2023

Además señalaba que “lo hemos dicho y publicado hace más de dos años. La realidad lo comprueba y en poco tiempo lo demostrará nuevamente. Hacer eco de lo contrario es irresponsable y reprochable. ¡Basta de estas cantaletas mentirosas! Todos queremos gobernabilidad”. (Lea además: "Juicio político a Guillermo Lasso: retomarlo queda en manos de la voluntad política")

En las conversaciones iniciales todos hemos planteado asuntos en los que coincidimos y otros en los que discrepamos. Desde allí quedó clara nuestra posición respecto a la Fiscal, que es la misma que adoptamos desde el año 2021: su juicio político no ha estado ni está en nuestra… https://t.co/UQ0vOfyYqi — Henry Kronfle (@HenryKronfle) November 3, 2023

En la misma red social Correa, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana por una sentencia de corrupción en el caso Sobornos, rebatió y dijo que Kronfle mentía. “Estás mintiendo. Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer. Las pruebas son demasiado contundentes y ustedes lo saben. ¿Interferir en la justicia cumpliendo la labor constitucional de fiscalizar? ¡Vaamoooss!!!!”, dijo.

Daniel Noboa: "Llegaría a acuerdos políticos para gobernar" Leer más

Casi de inmediato vino la aclaración del asambleísta Kronfle igual en la red social X. Explicó que en las conversaciones iniciales todos habían planteado asuntos en los que coincidían y otros en los que discrepaban y que desde ahí había quedado clara la posición respecto a la fiscal Diana Salazar y que reforzó, es la misma que habían adoptado desde 2021.

Según él, “su juicio político no ha estado ni está en nuestra agenda. Nosotros no mentimos, ya que ese tema no es parte de ningún acuerdo. Respetamos el derecho de cada agrupación política de proceder en cada caso como resuelva. Exigimos lo mismo respecto a nosotros”, insistió.

El legislador socialcristiano concluyó que en eso consiste la democracia verdadera y la oportunidad de gobernabilidad que merece el Ecuador. Reiteró que la agenda del PSC es fundamentalmente positiva y apunta a resolver los ‘gravísimos’ problemas de los ecuatorianos. Aclaró que por supuesto que harán fiscalización “pero lo haremos sin perseguir absolutamente a nadie”.

En su cuenta de X la fiscal Diana Salazar reaccionó ante los dichos por Correa y Kronfle. La funcionaria dijo que no es la primera vez que los sentenciados amenazan, porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. "Lo hicieron con sus opositores y sabemos cómo terminaron. Estoy segura que la AN entiende el grave momento que atravesamos como país y no se prestará para brindarles impunidad", manifestó por la red social.

No es la primera vez que los sentenciados amenazan, porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. Lo hicieron con sus opositores y sabemos cómo terminaron.

Estoy segura que la AN entiende el grave momento que atravesamos como país y no se prestará para brindarles impunidad — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) November 3, 2023

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!