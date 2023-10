Acuerdos y abandonos mapean la nueva Asamblea Nacional

Conversaciones, uniones y deserciones. La nueva Asamblea Nacional aún no se ha posesionado y ya está dando de qué hablar por sus potenciales alianzas, pero también por las discrepancias internas que ya provocan bajas en las organizaciones políticas.

Alianza por el Desarrollo Nacional (ADN) está por llamarse el bloque que conformarán el Partido Social Cristiano (PSC) con sus 18 legisladores que se sumarán a los 14 del presidente electo, Daniel Noboa.

“Estamos estructurando con ellos esta mayoría porque el PSC tiene como meta también captar la presidencia de la Asamblea Nacional para Henry Kronfle”, reconoció el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano.

Pero para lograrlo se necesitan más que los 32 votos que se aseguraría esa unidad. Por eso, el propio Kronfle, que está encargado de los diálogos políticos, se ha reunido con todos los sectores para lograr consensos. “Será el presidente Noboa el que deba armar la mayoría más amplia posible y nosotros no vamos a ser un obstáculos si quiere sumar a Revolución Ciudadana. No tenemos líneas rojas”, agregó Serrano.

El correísmo, por ahora, lucha por contener primero la crisis interna de este naciente periodo legislativo que ya va dejando una baja, la de Ferdinan Álvarez, a la que se podrían sumar otras más hasta antes de que se posesione la nueva legislatura a la que no llegarán con las 52 curules que obtuvieron en las elecciones adelantadas.

Lo que sí han dicho es que apoyarán al gobierno de Noboa en las propuestas que consideren oportunas, lo que les acercaría a esa alianza entre ADN y el PSC, con quien ya tuvieron más de una coincidencia en la Asamblea disuelta por el presidente Guillermo Lasso, en mayo pasado.

“Al joven presidente electo Daniel Noboa Azín vamos a respaldarlo en todo lo que necesite para que el país tenga mejores días. Nuestro apoyo permanente querido amigo Daniel Noboa para que tengas en la Asamblea los votos que sean necesarios”, dijo una emocionada asambleísta por Imbabura, Pamela Aguirre.

De posibles acuerdos entre Construye, que es la segunda fuerza en la Asamblea, con otras agrupaciones políticas poco o nada se ha conocido. Más bien, trascendió que, al menos, tres de sus legisladores tomarían nuevos rumbos. Se trata de Adriana García (Manabí), Jhon Polanco (Esmeraldas) y María Jiménez (Guayas).

El asambleísta nacional Patricio Carrillo dijo que oficialmente García ha dicho que abandona el movimiento y que hay otros dos que no participan de las reuniones, no proponen y que, más bien, se toman fotografías participando en citas de otros sectores políticos. “Eso nos hace presumir que no desean ser parte de Construye. Somos 26 los asambleístas electos los que venimos planificando y puliendo las propuestas de legislación y fiscalización”, le dijo a EXPRESO Carrillo.

¿A dónde podrían migrar? Potencialmente, a la bancada Ética Política que está en acelerada formación. Por ahora, en esta confluyen los ocho asambleístas de la alianza Actuemos, que apoyó a Otto Sonnenholzner, y en el camino ha sumado dos parlamentarios más; tres de Sociedad Patriótica y otros con los que están dialogando, por lo que la asambleísta electa, Lucía Posso, prefiere mantenerlos en reserva hasta la semana entrante que se hará el anuncio oficial.

El expresidente de la República y asambleísta nacional electo Lucio Gutiérrez, le dijo a este Diario que hasta el momento 14 han firmado el acta de compromiso, pero que unos 19 han mostrado su interés de ser parte de esta alianza legislativa.

El líder de Sociedad Patriótica considera que este no es el momento de hablar de líneas rojas en el país y que si es necesario, se debe hablar hasta con el correísmo, pese a que señala a sus miembros como sus persecutores.

Pachakutik, en el limbo político

Los tres legisladores y dirigentes de la alianza Claro que se Puede, que apoyó a Yaku Pérez, se reúnen hoy para definir la agenda legislativa que impulsarán en la Asamblea. También para definir con qué bancada se alinean. Lo más probable es que sea con la Ética Política con la que han tenido acercamientos.

Quienes todavía están ‘fuera de la jugada’ son las cinco legisladoras de Pachakutik, movimiento que, a menos de un mes de la posesión de la Asamblea, ni siquiera se han planteado la posibilidad de ser parte de una bancada.

La subcoordinadora del movimiento, Cecilia Velasque, señaló a EXPRESO que primero están revisando las propuestas legislativas del movimiento que quedaron inconclusas por la disolución de la Asamblea para retomarlas.

Una dirigente política, quien pidió omitir su nombre, reveló que han buscado hablar con Pachakutik, pero que ahí todo es “confuso”. “Parece indicar que, como la vez pasada, cada asambleísta tendrá su agenda propia”, vaticinó.

