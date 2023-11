Los apagones ponen a Fernando Santos en el ojo de la nueva Asamblea Nacional

Los asambleístas no la tienen fácil. Con una lista de pendientes para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, en esta última semana se le agregó el problema energético, que muchos no preveían. Ahora los nuevos legisladores prevén tendrán que tomar acciones certeras para encontrar una salida al malestar nacional.

Eckenner Recalde, asambleísta de ADN por Pichincha, distrito centro y sur, menciona que una de las tareas más urgentes del gobierno del presidente electo Daniel Noboa será fortalecer el sector eléctrico. “En el plan está robustecer las normativas sobre las energías renovables en el Ecuador, a fin de establecer los requisitos básicos y las condiciones preferentes para la producción de este tipo de energías no convencionales. Asimismo, existe la propuesta de dar mantenimiento al parque generador, promover el uso responsable y buscar formas para incrementar la oferta para atender la demanda de energía que tiene el país”, asegura.

Recalde, doctor en Jurisprudencia, considera que el actual ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, debe dar “muchas explicaciones al país por su accionar”. “Faltó previsión para el manejo de la situación, se demostró que hay una desconexión entre los miembros del gobierno. En lo político, no hay un mea culpa ni del ministro ni del presidente. Sus declaraciones públicas los han dejado en evidencia”, alega.

El plan Fénix que presentó el presidente electo está a favor de leyes que fomenten la creación de empleo, la educación y la salud públicas gratuitas de calidad. Ahora entra el tema energético también. Eckenner Recalde, asambleísta de ADN por Pichincha.

Lucía Posso, asambleísta del Movimiento Actuemos, también habla de fiscalización. “Evidentemente se ha incluido dentro de la agenda legislativa común la fiscalización a las acciones emprendidas a través del Ministerio de Energía y Minas, pues ha existido negligencia en la prevención y manejo de un servicio básico que se debió haber garantizado desde la gestión gubernamental. Para variar, las contrataciones de meses y años anteriores en Molino, Sopladora, Villonaco y Minas, San Francisco, están observadas por la Contraloría debido a serias inconsistencias. Y tomaremos acciones”, adelanta.

El ministro tendrá que dar explicaciones al Ecuador. Una de nuestras primeras acciones en la Asamblea será hacer que respondan por el país que nos están dejando. Es vergonzosa esta realidad. Lucía Posso, asambleísta del Movimiento Actuemos.

Asimismo, Roberto Cerda, de la nueva bancada Ética y Política, también habla sobre la tarea de inspeccionar las centrales hidroeléctricas, como Coca Codo Sinclair, Toachi-Pilatón, Mazar, “que tienen fallas en su construcción, están envueltas en casos de corrupción, no hubo planes de contingencia, lo que hoy pasa factura. (Vamos a) Ratificar nuestro compromiso de fiscalización a las entidades, instituciones y autoridades que no han tenido la capacidad de conducir el destino de los recursos y responsabilidades como corresponde, y dejar un precedente para que no se vuelvan a repetir irregularidades”, puntualiza.

Tendremos fiscalización como corresponde. No es justo que este Gobierno con su irresponsabilidad, incapacidad, indolencia y falta de planificación con el pueblo nos haya hecho retroceder décadas. Roberto Cerda, legislador de la bancada Ética y Política.

Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano, señala que también se discute desde la bancada la fiscalización, pero que también hay otras discusiones sobre la mesa. “Existen diálogos sobre aquellos temas que son fundamentales para que el país pueda salir adelante. Por supuesto, el tema energético es uno de ellos y nos estamos reuniendo con los distintos sectores de la sociedad para encontrar coincidencias”.

Se sabía desde hace algunos años que se necesitaba priorizar la inversión en la red de generación, transmisión y distribución energética. Para esto se necesitaba de voluntad, conocimiento y compromiso. Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano.

