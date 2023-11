Apagones pueden generar pérdidas de $2,6 millones al sector comercial de Quito

Cifras que dan cuenta del impacto de la crisis energética. Los cortes de energía pueden significar pérdidas de 2,6 millones de dólares en el sector comercial de Quito, según un estudio de la consultora Oikonomics.

Estas pérdidas se originarían debido a la interrupción de operaciones, que afectaría aspectos como la iluminación, refrigeración, maquinaria y los sistemas de pago, desincentivando así las ventas.

Además, dice Oikonomics, esta proyección de pérdidas es conservadora pues no tiene en cuenta factores adicionales como el deterioro de productos perecederos por falta de refrigeración, daños a equipos y sistemas, inversión no planificada en generadores de energía, entre otros, y se supone que el nivel de ventas y de consumo eléctrico no han experimentado un crecimiento entre noviembre de 2022 y 2023.

El análisis de la firma señala que entre enero y agosto de 2023 las actividades productivas en Quito representaron cerca del 38 % del total de energía consumida en la ciudad, siendo el sector comercial el que tiene un mayor peso, representando el 24% de la energía consumida en este periodo.

Sin embargo, el principal consumidor de energía en Quito, son las viviendas, pues representan el 45 % del consumo eléctrico en la ciudad. En este sentido, dice Oikonomics, los apagones programados en virtud de sobrellevar el periodo de estiaje que dificulta la producción de energía afectarían la cotidianidad de las familias quiteñas, así como también incidiría negativamente sobre los ingresos de los locales comerciales de la ciudad.

El reporte señala que el sector comercial tiene un peso importante sobre el consumo eléctrico de las actividades productivas de la ciudad. En general, la electricidad facturada por este sector ha crecido entre enero de 2022 y agosto de 2023, con picos en los meses de enero, abril de ambos años y noviembre de 2022, así como valores bajos en marzo, julio de ambos periodos y diciembre del año pasado.

Para estimar de manera conservadora la reducción en el consumo energético que generarían los apagones durante noviembre de este año, se supone que el sector comercial tendría un consumo similar al de 2022 (69.081.306 kWh), dice Oikonomics.

Bajo esta premisa, los locales comerciales de la ciudad dejarían de consumir 11.513.551 kilovatios-hora (kWh), lo que equivale a una reducción del 17% en el consumo energético.

En este sentido, el sector comercial desempeña un papel importante en la economía de Quito, representando el 25% de todas las empresas activas en la ciudad.

Con lo anterior, las ventas de estas empresas entre enero y agosto de 2023 han crecido un 4%, respecto al mismo periodo de 2022, sin embargo, si en el mes de noviembre de 2023 las ventas no crecen respecto al año pasado, los apagones generarían perdidas de 2,6 millones de dólares durante el penúltimo mes del año que está correlacionada a una caída del 17 % en el consumo del sector comercial de la capital.

