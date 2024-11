Asamblea Nacional condena la suspensión del Ministerio de Trabajo a Verónica Abad

El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó el sumario administrativo que suspende a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, de sus funciones sin remuneración durante 150 días.

Con 86 votos a favor, se aprobó la resolución que también incluyó una condena a las acciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien ejecutó la sanción.

En respuesta a este conflicto, la Asamblea autorizó a su Presidencia a solicitar a la Corte Constitucional una interpretación sobre el procedimiento aplicado y a convocar a Núñez para que explique ante el Pleno los detalles del proceso sancionador.

Intervención de la vicepresidenta Abad ante la Asamblea

Abad fue invitada y lo hizo de forma virtual, y durante su intervención, denunció que la sanción en su contra es parte de una serie de acciones dirigidas a debilitar la línea de sucesión presidencial.

Calificó la sanción de "condena sin prueba" y pidió al Legislativo, como representante del primer poder del Estado, que rechace el procedimiento en su contra. Sus abogados señalaron presuntas irregularidades en la audiencia del sumario administrativo, solicitando una revisión exhaustiva.

En su intervención, Abad cuestionó la actuación del Ejecutivo y manifestó sentirse desprotegida. "Nunca he pedido que me envíen a Turquía. He solicitado explicaciones sobre mi traslado, ya que desde que salí del país, no tengo seguridad y me encuentro completamente sola", puntualizó.

Reacciones de los legisladores ante decisión de la Asamblea

Varios asambleístas respaldaron a Abad y criticaron al Gobierno. Lucía Pozo (Avanza) expresó que el Ecuador vive "en la oscuridad", no solo por los apagones, sino por la falta de liderazgo. "Este Legislativo no será cómplice de una ruptura del orden constitucional", declaró.

En la misma línea, las asambleístas Inés Alarcón (ADN), Luzmila Abad (Pachakutik) y Sofía Sánchez (Independiente) enfatizaron que la ley debe aplicarse de manera equitativa.

Luzmila Abad advirtió que, de no haber ocurrido la muerte cruzada, el presidente podría enfrentar un juicio político por presuntamente arrogarse funciones. Por su parte, Sánchez defendió la institucionalidad, afirmando que la sanción a Abad transgrede la normativa constitucional. "La ministra de Trabajo ha violado toda normativa", declaró.

El asambleísta Jorge Peñafiel (Construye) también expresó su descontento, acusando al Gobierno de intentar consolidar un "poder absoluto". "La vicepresidenta fue elegida no solo por el presidente, sino también por la voluntad popular. Este sumario administrativo es una aberración jurídica; es ilegal e inconstitucional", aseveró.

Medidas adicionales de la Asamblea

Además de condenar la resolución administrativa y las acciones de la ministra de Trabajo contra Verónica Abad, el Pleno de la Asamblea decidió alertar a todas las autoridades e instituciones de control para que revisen detalladamente el proceso administrativo en contra de Abad, asegurando que se respeten los derechos y el debido proceso en el ámbito de sus competencias.

