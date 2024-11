Verónica Abad: "Hay que parar al misógino violento que está en Carondelet"

Este miércoles 13 de noviembre, la Asamblea Nacional recibió a Verónica Abad, la vicepresidenta suspendida de Ecuador, en la reinstalación de la sesión N° 963. En esta sesión, Abad presentó vía telemática su defensa contra la medida que la suspendió de su cargo por 150 días debido a un supuesto "abandono injustificado" de funciones.

Este tema, según Abad, es un claro abuso de poder. "Buscaron caminos, cuando no existe ningún camino. El único camino para evitar que yo no asuma la presidencia era que me muera o que renuncie. Eso es lo que ellos han estado buscando, sin lograr hacerlo bajo tanta persecución que he tenido delante, a la vista de todas las autoridades", sentenció Abad.

Abad asegura que la mujer en la política "está siendo herida"

En un contundente llamado a la reflexión, la vicepresidenta suspendida, aseguró que "la mujer en la política está siendo gravemente herida en el país", y que el legado de Matilde Hidalgo, pionera de los derechos femeninos, está siendo manchado. "Estamos retrocediendo 100 años de lucha", afirmó Abad.

También advirtió sobre el peligro de permitir que un "misógino violento", en alusión al presidente Daniel Noboa, continúe al frente del gobierno. "Si hoy no paramos al misógino violento que hoy está sentado Carondelet, no esperemos que nuestras hijas o nietas mañanas busquen ser servidoras de este pueblo que merece respeto... Miremos más allá no el momento. Hagamos patria por las generaciones que vienen atrás".

Abad da detalles de la suspensión

Verónica Abad detalló que la causa de su inhabilitación fue su llegada tardía a Ankara, Turquía, el 1 de septiembre, seis días después de lo previsto, un evento que, según Abad, ha sido manipulado con fines políticos. Denunció lo que considera un atropello a sus derechos y a la legalidad. "El poder de nombrar a los vicepresidentes es de la Asamblea Nacional, no de políticos a dedo y a su conveniencia", expresó.

La política también acusó al presidente de la República de manipular la información sobre su supuesta vinculación con cuentas offshore. En sus palabras, "el único traidor a la Patria es el presidente", y se refirió a las constantes persecuciones y acusaciones en su contra. Criticó la falta de acciones concretas por parte de la Fiscalía, que, según ella, no ha tomado las denuncias sobre su situación con la seriedad que requieren.

"El arrollar las leyes nos están llevando a este caos, el tomar decisiones en el desconocimiento, en la inoperancia, en la falta de sentido común; nos está llevando a los ecuatorianos a este desborde, tanto en la seguridad, tanto en la parte económica, en el desarrollo económico que hoy día los ecuatorianos pasamos tan solo por buscar un beneficio electoral, lo cual tiene que ser claramente llamado a la atención, condenar a estos actos y como poder, que son ustedes del Estado ecuatoriano, pues hacer ese llamado de atención para que pueda parar tanto acto que nos está dañando a los ecuatorianos, ya no solamente en la parte nacional sino también internacional", dijo Abad.

Sin seguridad Abad denunció la ausencia de seguridad personal, indicando que no se ha cumplido con el protocolo de protección que le corresponde como alta funcionaria del Estado.

Verónica Abad le pide actuar a la Asamblea Nacional

Durante su intervención, Abad hizo un llamado a los asambleístas para que defiendan la ley y la Constitución, advirtiendo que la creciente "violación de los derechos y las leyes" está sumiendo al país en el caos. Enfatizó que el bienestar de los ecuatorianos no puede ser sacrificado en aras de intereses políticos y electorales. "Las leyes están para proteger a los ciudadanos, no para arrollarlos", concluyó, pidiendo a los legisladores que se responsabilicen de su rol y hagan frente a lo que considera una injusticia institucional.

La solicitud de fiscalización a las ministras Ivonne Núñez y Gabriela Sommerfeld, que Abad presentó en septiembre pasado, sigue siendo un tema pendiente en la Asamblea, y se espera una respuesta. La sesión N° 963 continúa.