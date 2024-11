Verónica Abad dice que regresará a Ecuador, tras su suspensión

La vicepresidenta Verónica Abad dice que retornará en los próximos días, pues ya no tiene sueldo

La vicepresidenta Verónica Abad dijo este 13 de noviembre de 2024 que regresará al Ecuador en los próximos días, aunque no precisó fecha.

Durante una entrevista en Radio Pichincha manifestó "estoy en los próximos días canalizando para mi regreso. Es a pocos días, recuerde que estoy sin sueldo".

Según la segunda mandataria retornará porque tampoco tiene resguardo ni protección en la Embajada de Ecuador en Ankara, Turquía. "Nunca tuve seguridad", aseguró.

Abad, designada como embajadora por el presidente, Daniel Noboa, mencionó que regresará después de 11 meses de estar lejos del país.

La segunda mandataria fue enviada por el Ejecutivo a la Embajada de Ecuador en Israel y luego se dispuso que se traslade a la Legación ecuatoriana en Ankara, Turquía.

La funcionaria se habría retrasado en llegar a la capital turca, lo cual generó que el Ministerio de Trabajo inicie un sumario administrativo que derivó en la sanción de 150 días de suspensión por el "abandono injustificado de su trabajo".

Rechaza supuestos dineros en paraísos fiscales

Abad dijo que consultó a la Cartera de Trabajo a quién se sumariaba, a la vicepresidenta o a la embajadora, pero que no ha recibido respuesta. Además, cuestionó la existencia del decreto con el que Noboa designó a Sariha Moya como vicepresidenta encargada "ella debería estar en Israel", comentó.

Durante la entrevista, aseguró que no existen dineros de su hijo en paraísos fiscales, como mencionó Noboa la noche del martes 12 de noviembre en un video de redes sociales. Atribuyó la afirmación a un ataque más contra ella y su familia.

Al ser consultada sobre las causas del conflicto con el presidente manifestó que "no hay", "no le he hecho nada".

Abad hablará en la Asamblea

Abad emitió las declaraciones este miércoles, a horas de ser recibida vía telemática en el Pleno de la Asamblea Nacional, durante la reinstalación de la sesión 963.

El pasado 11 de noviembre, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, no precisó cuál es la situación de Abad, tras la sanción. "Escuché que no ha leído con detenimiento el sumario", agregó. Allí aseguró que la vicepresidenta fue suspendida y "no está inhabilitada".

