Verónica Abad: "El que tiene cuentas en paraísos fiscales es el presidente, no yo"

Desde Ankara, la capital de Turquía, la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad compareció vía Zoom en la Sesión 963 del Pleno de la Asamblea Nacional para denunciar lo que considera una serie de atropellos sistemáticos en su contra.

A su juicio, el primer mandatario Daniel Noboa ha violado la Constitución en su intento de obstruir la sucesión presidencial, una vez que pida licencia para hacer campaña para la reelección. "El único camino para evitarlo es que me muera o renuncie; eso es lo que están buscando, sin lograr hacerlo, bajo tanta persecución", enfatizó Abad.

En su intervención ante el Legislativo, Abad recordó que, desde que asumió la Vicepresidencia, ha sido objeto de múltiples ataques políticos que buscan forzar su destitución. "He sido humillada en todo sentido (…) lo que ellos quieren es que no se dé la sucesión presidencial, eso es todo", afirmó.

Abad mencionó el episodio en el que fue enviada a Israel tras su nombramiento como embajadora, un cargo que, cuestiona, no corresponde a las funciones para las que fue elegida por el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, no mencionó que la Constitución faculta al presidente de la República a asignarle las funciones que considere.

Verónica Abad, vía online, en la Asamblea Nacional. KARINA DEFAS.

Sobre el sumario administrativo que la inhabilita del cargo por 150 días

Además, denunció a los asambleístas que las autoridades del Ejecutivo han recurrido a acusaciones falsas sin pruebas para tratar de desacreditarla, haciendo énfasis en la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien la sancionó a través de un sumario administrativo "que no tiene base alguna" por haber llegado tarde seis días después de lo previsto a Ankara, Turquía, el pasado 1 de septiembre.

Por esta sanción, Abd está suspendida de su cargo por 150 días; en su lugar, el Gobierno encargó a Sariha Moya la Vicepresidencia. "La usurpación de funciones es un delito tipificado en el COIP", subrayó, exhortando al Pleno que se sancione esta irregularidad.

Abad hace llamados a las autoridades de control

La vicepresidenta también arremetió contra la Fiscal General del Estado, señalando que no ha hecho su trabajo correctamente al no investigar las acusaciones anónimas en su contra, especialmente las vinculadas a supuestas cuentas offshore. "El que tiene cuentas en paraísos fiscales es él, no yo", aseguró, instando también a la Contraloría General del Estado a investigar al primer mandatario.

En cuanto a la situación de su seguridad, Abad manifestó su preocupación por estar sola en Ankara, sin garantías ni protección. Asimismo, insistió en que la situación que enfrenta no solo es un ataque a su persona, sino una amenaza a la estabilidad democrática del país; emplazó a la Asamblea Nacional a intervenir para frenar los atropellos que considera la han condenado "sin prueba alguna".

