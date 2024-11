¿Por qué la Asamblea condenó la suspensión de Abad y qué acciones tomará?

La Asamblea Nacional condenó la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo a través de un sumario administrativo que, según los legisladores, no tiene base constitucional ni legal.

Con 86 votos a favor, 27 en contra y cinco abstenciones, el Pleno aprobó la moción propuesta por la asambleísta Lucía Posso (Avanza), quien argumentó que la medida representa una interferencia inconstitucional en las competencias del Ministerio de Trabajo al sancionar a un funcionario de elección popular, algo que vulnera los principios democráticos.

¿Qué medidas tomará la Asamblea sobre la suspensión de Verónica Abad?

La resolución adoptada por la Asamblea incluye una serie de acciones concretas, entre ellas la comparecencia de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ante el Pleno para explicar su decisión. Además, se enviará una consulta a la Corte Constitucional para que evalúe la legalidad de la medida aplicada a la vicepresidenta Abad, con el objetivo de esclarecer los límites de la competencia administrativa en el caso de autoridades electas por votación popular.

ADN rechaza la resolución de la Asamblea Nacional

Por su parte, el bloque oficialista de ADN, liderado por Valentina Centeno, criticó la resolución del Pleno, calificándola de oportunista y sugiriendo que existen motivaciones políticas detrás de la condena. Centeno expresó que el objetivo de esta acción sería favorecer a la oposición en futuras decisiones.

¿Qué dijo Verónica Abad en la Asamblea?

La tarde de este 13 de noviembre de 2024, Abad intervino vía telemática ante el Legislativo. Subrayó que desde que asumió la Vicepresidencia ha sido objeto de "múltiples ataques políticos" destinados a forzar su salida del cargo. "He sido humillada en todo sentido (…) lo que ellos quieren es que no se dé la sucesión presidencial, eso es todo", indicó Abad, quien también recordó el episodio en el que fue enviada a Israel como embajadora, una función que, según ella, no corresponde al mandato para el cual fue electa. Sin embargo, evitó mencionar que la Constitución permite al presidente asignar funciones a la Vicepresidencia.

Abad pide a la Asamblea Nacional que haga cumplir la ley

La vicepresidenta suspendida acusó al Ejecutivo de desacreditarla con "acusaciones falsas y sin pruebas", aludiendo a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien la sancionó con un sumario administrativo por haber llegado seis días tarde a Ankara, motivo por el cual fue suspendida por 150 días. En su lugar, el Gobierno encargó la Vicepresidencia a Sariha Moya. Abad aseguró que esta sanción es ilegal y que la “usurpación de funciones es un delito tipificado en el COIP”.

La vicepresidenta suspendida hace un llamado a las autoridades de control

En otro punto de su intervención, la vicepresidenta criticó a la Fiscalía General del Estado por no investigar adecuadamente las acusaciones en su contra, como supuestas cuentas offshore. "El que tiene cuentas en paraísos fiscales es él, no yo", dijo, refiriéndose al presidente Noboa, e instó a la Contraloría a intervenir en el asunto. También expresó su preocupación por su seguridad personal en Turquía y señaló que la situación actual es "un ataque a la estabilidad democrática" del Ecuador, exhortando a la Asamblea a tomar acciones para proteger su integridad y su cargo.

