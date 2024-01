Expulsión de familia de alias 'Fito': "Argentina no será guarida de delincuentes"

Titularon el operativo como Anti Choneros. Tras la expulsión de los familiares del terrorista Adolfo Macías, alias Fito, desde Argentina a Ecuador, la ministra de Seguridad del Gobierno, Patricia Bullrich, emitió un claro mensaje a los narcocriminales, terroristas y delincuentes que intenten ingresar a ese país: "La Argentina será un terreno hostil para los narcotraficantes, no seremos un narcopaís, ni guarida de delincuentes ni de sus familiares".

Llegan a Ecuador familiares de alias Fito, tras ser expulsados de Argentina Leer más

La ministra argentina detalló en rueda de prensa los movimiento que realizó la familia de Adolfo Macías, alias Fito, en ese país, previo a su expulsión. Aseguró, según la hipótesis que manejan los equipos de inteligencia, que la familia de Fito tenía previsto radicarse en ese país. Pues según lo detalla migración, los allegados del terrorista ingresaron a Argentina en varias ocasiones desde el mes de agosto de 2023. El 5 de enero de 2024, según la ministra, llegan a la provincia argentina, Córdoba, con la intención de comprar una casa.

La ministra aplaudió la labor de la Fuerza Pública de Argentina por la labor realizada, y por haber logrado la expulsión inmediata de los familiares de Adolfo Macías. En ese sentido, anunció que trabajaran en una ley migratoria que autorice o permite la expulsión de extranjeros con pasado judicial o vinculadas a grupos narcocriminales.

Lee también: Alias 'Fito': ¿Qué pasará con sus familiares expulsados de Argentina?

Sobre el intercambio de información entre Ecuador y Argentina, la ministra de Seguridad del Gobierno, Patricia Bullrich, señaló que es constante. Sin embargo, aclaró que la investigación y el operativo de seguridad inició con una denuncia anónima a las autoridades de Córdoba, en la que reportaban la llegada de los familiares de alias Fito: "No había una alerta sobre esta familia en la frontera, porque aquí no tiene algún proceso en su contra. No digan que la Argentina es permeable, no es así. El ingreso de los familiares de Fito fue legal".

LO QUE SUCEDIÓ

Detienen a familiares de Fito en Argentina, confirma la ministra Mónica Palencia Leer más

Los familiares de alias 'Fito', quien fugó de la cárcel Regional de Guayaquil entre diciembre de 2023 y enero de 2024, fueron aprehendidos el jueves 18 de enero de 2024 en un operativo que involucró a la Policía Federal de Argentina y la Fuerzas de Seguridad de Córdoba.

Los uniformados habían conocido que en el barrio privado Country del Golf se habían alojado familiares del peligroso narcotraficante, líder de Los Choneros; un grupo de delincuencia organizada señalado por acciones violentas en las cárceles y calles del país.

LA ESPOSA DE 'FITO' Y LA LEY

En el sistema de la Función Judicial, la esposa de alias Fito registra tres causas por presunta delincuencia organizada, enriquecimiento privado no justificado y una por reivindicación. De las dos primeras causas, el sistema no arroja resultados en la búsqueda, por lo que no se puede conocer el estado de las causas. El fiscal del caso por delincuencia organizada era el fiscal César Suárez, asesinado por sicarios el miércoles 17 de enero de 2024, en Guayaquil.

Para acceder a contenido de calidad sin límites, visite el siguiente ENLACE.