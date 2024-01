Ecuador: ¿Qué pasará con los familiares de alias 'Fito', expulsados de Argentina?

Extraoficialmente se ha podido conocer que su deportación es un tema migratorio de Argentina, y al no existir en el Ecuador procesos pendientes o requerimientos de autoridades judiciales, ellos no serían aprehendidos.

¿Dónde está Fito? Cambio de apariencia, rutas de escape y otras hipótesis Leer más

Los familiares de alias 'Fito', quien fugó de la cárcel Regional de Guayaquil entre diciembre de 2023 y enero de 2024, fueron aprehendidos la noche del jueves 18 de enero en un operativo que involucró a la Policía Federal de Argentina y la Fuerzas de Seguridad de Córdoba.

Lee también: Salcedo contó a Norero las comodidades de la Cárcel N° 4

Los uniformados habían conocido que en el barrio privado Country del Golf se habían alojado familiares del peligroso narcotraficante, líder de Los Choneros; un grupo de delincuencia organizada señalado por acciones violentas en las cárceles y calles del país.

POCA INFORMACIÓN SOBRE EL ARRIBO

Se conoció que podrían aterrizar en la Base Aérea de Guayaquil a partir de las 09:30 de este 19 de enero de 2024, porque serían trasladados en un avión militar. A su llegada serían entregados a la Policía de Migración. También se mencionó que podrían arribar al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.

El medio argentino La Nación publicó que los familiares de alias Fito, entre los que se encontrarían su esposa y sus tres hijos, habrían llegado a Argentina el 5 de enero pasado.

Lee también: Caso Suárez deja al desnudo las falencias en la protección

En Manabí, 11 personas detenidas con armas, droga y dinero en efectivo Leer más

Con la difusión de la fuga de alias Fito, policías de varios países estuvieron atentos. Entre ellas la de Argentina, que habría conocido de la llegada de una familia ecuatoriana al exclusivo sector de las afueras de Córdoba y pagaron por la vivienda en dólares.

Comenzaron las investigaciones y verificaciones de identidades, y cuando estuvieron seguros de que se trataba de los familiares del narcotraficante, hicieron la operación que inició la tarde del jueves e incluyó la presencia de un helicóptero y un fuerte contingente de uniformados. Se esperaba una rueda de prensa a las 10:00 de las autoridades ecuatorianas.

LOS PROCESOS EN CURSO

En el sistema de la Función Judicial, la esposa de alias Fito registra tres causas por presunta delincuencia organizada, enriquecimiento privado no justificado y una por reivindicación. De las dos primeras el sistema no arroja resultados en la búsqueda, por lo que no se puede conocer el estado de las causas. El fiscal del caso por delincuencia organizada era el fiscal César Suárez, asesinado por sicarios el miércoles 17 de enero de 2024 en Guayaquil.

Para acceder a contenido de calidad sin límites, visite el siguiente ENLACE.