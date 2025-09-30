António Guterres llama a resolver crisis en Ecuador mediante diálogo inclusivo

El secretario general de la ONU pidió diálogo y respeto a los derechos humanos ante la violencia registrada en las protestas

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó preocupación por la violencia en las protestas que han dejado dos fallecidos y decenas de heridos en Ecuador, convocadas por los distintos movimientos indígenas contra el presidente Daniel Noboa, y llamó al diálogo.

Guterres "está profundamente preocupado por la violencia en las recientes protestas en Ecuador, que han resultado en la muerte de un manifestante", dijo su portavoz, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, que reivindicó el respeto a los derechos humanos y la protección del espacio cívico.

El jefe de la organización internacional instó "a todos los actores a abstenerse de cualquier forma de violencia" y reiteró "la importancia de resolver las disputas a través del diálogo inclusivo", agregó su portavoz.

Segunda semana de protestas en Ecuador

Ecuador atraviesa su segunda semana de protestas, surgidas por la decisión del presidente Noboa de eliminar el subsidio al diésel, lo que hizo que este combustible pasase de un momento a otro de costar 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

Con esa medida, el Gobierno ecuatoriano espera ahorrar 1.100 millones de dólares al año para destinarlo a protección social e incentivos productivos.

En el noveno día del paro nacional, ya se confirman dos fallecidos en el contexto de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. El primero, Efraín Fuerez, murió en Cotacachi presuntamente por disparos de militares, según denunció la Conaie. El segundo caso fue confirmado por Luis Ángel Saavedra, excoordinador de Inredh, quien explicó que un hombre falleció en el sector de El Cajas, en Pedro Moncayo (Pichincha), tras sufrir un accidente en motocicleta cuando intentaba huir al ver la llegada de militares. Mientras tanto, familiares de detenidos comparecieron en la Asamblea Nacional para denunciar vulneraciones de derechos y rechazar que se catalogue a los manifestantes como terroristas.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

