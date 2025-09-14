Alias Topo, cuarta extradición a Estados Unidos: ¿quiénes han sido enviados?

El ministro del Interior John Reimberg anunció que alias Topo acompañará a Fito, quien fue el primer ecuatoriano extraditado

Alias Topo fue capturado por la Policía Nacional en la provincia de Napo, amazonia ecuatoriana.

La captura de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, abre la posibilidad de una cuarta extradición desde Ecuador hacia Estados Unidos. Este mecanismo se activó con la extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en julio de 2025.

Alias Topo era señalado por las autoridades ecuatorianas como el segundo al mando de la estructura criminal de Los Choneros. Tras la extradición de Fito, Peñafiel figuraba como la nueva cabeza del grupo delictivo.

Luego de su detención, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que alias Topo es cabecilla del grupo Choneros-Fatales, “conocido como segundo al mando después de Fito”. Además de tener una sentencia vigente y ser requerido por la justicia ecuatoriana, enfrenta un proceso legal en Nueva York, Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

“Este angelito le hará compañía a Fito muy pronto en los Estados Unidos”, aseguró Reimberg. “Esta colaboración entre la justicia ecuatoriana e internacional subraya el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen transnacional”, señaló la entidad policial en un comunicado.

Por su parte, el comandante de la Policía, Pablo Dávila, afirmó que “Este logro no solo neutraliza una amenaza de alto valor, sino que también fortalece la paz y la seguridad de los ecuatorianos”.

Fito, el primer extraditado

La posibilidad de que un ecuatoriano solicitado por Estados Unidos sea extraditado se concretó tras el triunfo del “sí” en la pregunta planteada en la Consulta Popular de abril de 2024, impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Con la aprobación de la reforma constitucional, Ecuador permite la extradición de sus ciudadanos, pero únicamente en casos de delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.

Entre los cargos que se le imputan a alias Fito en Nueva York figuran: conspiración para la distribución internacional de cocaína, contrabando de armas de fuego y tráfico de cocaína, entre otros.

La extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se concretó en julio de 2025. archivo efe

La extradición de ‘Llanero’ y ‘Nirama’

Después de Fito, la justicia ecuatoriana autorizó la extradición de Omar Auseno B., alias Llanero, y Nirama Ch., alias Nirama. Ambos fueron identificados como figuras clave en la red delictiva liderada por Washington Prado Álava, alias Gerald.

El 21 de agosto de 2025, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que ambos aparecían como los “sucesores” de alias Gerald (capturado en Colombia en 2017 y denominado como el 'Pablo Escobar ecuatoriano'). “Decían que habían asumido las operaciones de envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos”, aseguró Reimberg.

