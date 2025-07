El narcotraficante, pese a haber aceptado la extradición, no puede someterse a penas no contempladas en el país

El lunes 21 de julio del 2025, en un tribunal federal de Brooklyn, se desarrolló la audiencia de juzgamiento de Adolfo Macías, alias Fito. La expectativa se mantiene por la condena que podría tener el narcotraficante, tras ser extraditado. ¿Alias Fito podría enfrentar una pena de cadena perpetua en Estados Unidos?

En abril, la corte en ese estado presentó una acusación formal contra el cabecilla de Los Choneros, por siete cargos por: conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para el tráfico de drogas, contrabando de armas de fuego, entre otros cargos.

El 25 de junio, Alias Fito fue recapturado, en una vivienda, ubicada en Monterrey, en Montecristi, muy cerca de Manta, en la provincia de Manabí. Era una especie de búnker, con seguridad. El gobierno de Daniel Noboa dio cuenta de su fuga en enero 2024.

Adolfo Macías es el primer ecuatoriano en ser extraditado, por Ecuador, desde que es posible hacerlo. La figura ganó en la consulta popular en 2024, como parte de su combate al crimen organizado. El régimen había ofrecido incluso un millón de dólares de recompensa por su cabeza.

¿Por qué Alias Fito no podría enfrentar cadena perpetua?

El Gobierno de Estados Unidos presentó una suerte de garantías diplomáticas a la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Se comprometió a no aplicar la pena de muerte ni tampoco la cadena perpetua contra Alias Fito.

La explicación de un abogado penalista

El abogado penalista Wilson Velasteguí explicó a EXPRESO que ni la Constitución ni nuestro marco jurídico permiten la cadena perpetua, que garantiza el derecho a la vida. Una cadena perpetua sería un trato cruel, una muerte en vida, según nuestro legislación.

¿Cuál es la condena que podría recibir Fito?

Alexei Schacht, abogado defensor del cabecilla de Los Choneros, Alias Fito, adelantó que Macías se declarará no culpable. Eso, según el abogado Wilson Velasteguí, indica que podría ser condenado a unos 50 años de prisión, ya que si no acepta sus culpas, no podría acceder a una negociación, para recibir alrededor de 25 años de cárcel.

"La declaración del abogado Schacht hace suponer que no habrá negociación o colaboración eficaz, como se conoce en Ecuador. La figura está prostituida, vimos lo sucedido con Mayra Salazar, por ejemplo, quien ahora ya quiere ser influencer".

¿Y los delitos cometidos por Adolfo Macías, Alias Fito en Ecuador?

El abogado Velasteguí recuerda que el narcotraficante Alias Fito "tiene cuentas pendientes en Ecuador, fue extraditado para ser sancionado por los delitos por los cuales se le imputa en Estados Unidos, que tienen que ver con haber exportado droga a ese destino; también por tráfico de armas. Y como consecuencia de eso haberse enriquecido ilícitamente en Ecuador. Tendrá que regresar y ser sometidos a ley penal en Ecuador, a la fecha de comisión de delitos".

