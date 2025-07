Mayra Salazar reapareció en redes sociales y lanzó una inquietante advertencia

Serena y de tono firme, pero amable. Así fue la reaparición pública de la excomunicadora de la Corte de Justicia de Guayas, Mayra Salazar, quien fue sentenciada por el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Metástasis por sus vínculos con el crimen.

A través de un video publicado en sus nuevas cuentas de redes sociales, Salazar reapareció para reflexionar sobre su caso que, según indicó, le permitió "acercarse" a ella misma y reconocer sus errores al haber sido partícipe de una estructura de delincuencia organizada.

"Fui una figura pública, una mujer visible y en su momento admirada. Fui todo lo que soñé ser , pero algunos de mis sueños me destruyeron. Caí en un abismo profundo, pero no me escondí, no hui, di la cara y asumí las responsabilidades de mis actos", dice Salazar en su video, donde también comenta que esa decisión ha tenido peligrosas consecuencias.

Mayra Salazar, testigo clave del caso Metástasis, estuvo a punto de ser víctima de un atentado antes de su liberación. Inteligencia detectó un plan para atentar contra Mayra Salazar desde la cárcel 4; la tenían vigilada.



Mayra Salazar y su colaboración con la justicia resultó en diez atentados

Aunque destacó que parte de asumir la consecuencias de sus actos fue colaborar con la justicia ecuatoriana para "desarticular a corruptos que jugaban con el poder", Salazar indicó que sufrió diez atentados en su contra que pusieron el riesgo su vida.

Además, sostuvo que tras cumplir su condena ha tenido que alejarse de Ecuador, pero que se encuentra "más cerca que nunca de quien realmente soy". Salazar también habló sobre cuáles son sus planes a futuro y el motivo de su regreso al escrutinio público.

"No regreso para justificarme, sino para contar mi verdad", dice Salazar

Mayra Salazar también aprovechó el video para explicar su reaparición: "Regreso a este espacio no para justificarme, sino para contar mi verdad. Porque sigue recibiendo arremetidas de personas que se encuentran sentenciadas y otras que se encuentran prófugas de la justicia".

La excomunicadora de la Corte de Justicia de Guayas también sostuvo que "salí de prisión no a esconderme, sino para reconstruirme. Porque nadie está exento de caer, pero todos tenemos el derecho de volver a levantarnos. Y esta es mi segunda oportunidad".

