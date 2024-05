Alexis Matute: “En Quevedo no hay una semana que no haya muertes”

Contexto:

A las puertas de cumplir un año de administración municipal en Quevedo, una de las ciudades más violentas del Ecuador; Matute afirma que ha sido difícil “sacar adelante” el cantón porque recibió una Municipalidad muy endeudada. Por ello, espera que los recursos prometidos por Central lleguen lo más pronto posible.

- Califique su primer año de gestión.

- Fue un año bastante complicado y creo que es el denominador común para todos los alcaldes del país, con un cambio de Gobierno nacional, previo a ello, un juicio político al anterior presidente, una muerte cruzada y en medio de todo esto, hay que sacar las alcaldías adelante.

- ¿Cuál es el problema más importante?

- La falta de asignación y de recursos, que no es un tema solo de Quevedo, sino de todo el país. El plan de trabajo que presentamos al CNE ha sido cumplido, pero no de la manera que esperábamos, ha sido un año bastante bueno porque hemos llegado con intervenciones históricas.

- ¿Qué obras han realizado?

- Hemos trabajado con obras en la parroquia Venus del Río Quevedo, San Cristóbal, El Guayacán, San Carlos, en las cuales estamos interviniendo con asfaltado y en la parte social: 2.000 estudiantes se han beneficiado con escuelas permanentes de deportes. Mitigación de fenómeno El Niño.

- ¿Cuánto deben el Gobierno central a Quevedo?

- Quevedo tiene tres asignaciones pendientes por parte del Gobierno central, que suma un poco más de 4 millones 500 mil dólares. Pero nuestros obreros y trabajadores están al día y el personal administrativo están pagados hasta el mes de febrero pasado.

- ¿Y la devolución del IVA?

- Ahí son $ 1’600.000, o sea, la deuda con nuestra ciudad es de alrededor de 6 millones de dólares, que bien representan el 35 % del presupuesto anual y eso complica bastante la situación del cantón.

- En su gestión como alcalde, ¿cuáles son las obras pendientes para la ciudad?

- Muchas cosas. El tema del agua potable es una de ellas. Necesitamos de una inversión de más de 80 millones de dólares. Hicimos todo el proceso para buscar esos fondos de manera internacional. Hay una empresa española con la que hicimos todo el trámite y estaba todo listo para firmarse y recibir el primer desembolso.

- ¿Qué pasó?

- Pero justo el 9 de enero se declara el país en un estado de guerra. Los extranjeros dijeron: en Ecuador no voy a invertir nada, por la situación que están viviendo y nos paralizó este financiamiento reembolsable al 6,5 % de interés con cuatro años de gracia y con diez años plazo.

- ¿Qué ha hecho en el tema de la seguridad?

- Hemos brindado mantenimiento a las camionetas de la Policía de los militares y prestamos las nuestras. Estamos pagando hospedaje con fondos municipales a la Policía a través de convenios y hemos dado todo el contingente como combustible para que puedan realizar los patrullajes. Ya quisiera yo contratar cinco mil policías más, pero trabajamos hasta donde las competencias nos permiten.

- ¿Cuáles son los resultados?

- En lo personal, no hay mayores resultados. Un Plan Fénix que no lo conozco. En Quevedo no hay una semana que no haya muertes, esto pese a todos los esfuerzos que estamos haciendo con la Policía, mientras se siga con ese debilitamiento por parte del Gobierno nacional no vamos a tener resultados.

- ¿Les beneficia la reciente decisión de la Asamblea?

- Con lo que propusimos esperamos que comience a normalizarse el pago mensual y luego de eso ver si acogen la transitoria, donde le exigen al Ministerio de Finanzas que se ponga al día con los municipios dentro de los próximos 90 días. Esperemos que el presidente no lo vete y podamos obtener los recursos para las ciudades y así cumplir como se debe con lo prometido.

