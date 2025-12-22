Alerta por calor extremo y radiación UV hasta el 25 de diciembre en Ecuador

El Inamhi emitió una advertencia meteorológica por temperaturas de hasta 34°C y radiación ultravioleta extrema

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia que se mantendrá vigente hasta el jueves 25 de diciembre de 2025. El organismo informó que Ecuador experimentará temperaturas diurnas de entre 30 y 34°C y niveles extremos de radiación ultravioleta, especialmente en provincias de la Amazonía como Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

La alerta también incluye sectores de la Costa y Sierra, donde se prevén temperaturas de entre 30 y 33°C en Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí; y de 21 a 26°C en provincias interandinas como Loja, Azuay y Chimborazo.

Condiciones meteorológicas y causas del fenómeno

Según el Inamhi, el calor extremo se debe al ingreso de masas de aire secas en diferentes niveles de la atmósfera, lo que reduce la presencia de lluvias y aumenta la radiación solar directa. Este comportamiento está relacionado con el fenómeno de La Niña, que altera los patrones de humedad y favorece temperaturas más altas de lo habitual.

El organismo explicó que la falta de nubosidad incrementa la exposición a la radiación ultravioleta, lo que eleva el riesgo de golpes de calor, deshidratación y daños en la piel.

🥵#AdvertenciaMeteorológicaEc Nro.69 l Incremento de la probabilidad de ocurrencia de altas temperaturas diurnas e índices de radiación UV en la Amazonía y con menor intensidad en ciertas zonas del Litoral y Sierra. Vigente desde el 21 al 25 de diciembre 2025 🌤️🌡️ pic.twitter.com/vQmsvEVesl — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) December 21, 2025

Provincias más afectadas y niveles de riesgo

La advertencia meteorológica detalla que:

Amazonía: temperaturas entre 29 y 34°C, con radiación UV extrema.

Costa: temperaturas entre 30 y 33°C, radiación muy alta.

Sierra: temperaturas entre 21 y 26°C, radiación alta en zonas interandinas.

Las provincias amazónicas son las más vulnerables, mientras que en la Costa y Sierra el impacto será menor, pero igualmente significativo

El Inamhi recomienda especial precaución en horarios de mayor radiación, entre las 10:00 y 15:00, cuando los índices alcanzan niveles extremos.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante esta situación, las autoridades meteorológicas sugieren evitar la exposición directa al sol en las horas críticas, usar protector solar de amplio espectro y reaplicarlo cada dos horas, además de vestir ropa ligera y de colores claros, preferiblemente de manga larga. También se recomienda mantener una adecuada hidratación, consumiendo agua constantemente, y proteger a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a golpes de calor.

El Inamhi recordó que los altos niveles de radiación pueden afectar la salud ocular, por lo que se aconseja el uso de gafas con protección UV. Asimismo, se insta a planificar actividades al aire libre considerando las condiciones climáticas, especialmente en eventos masivos y feriados, para reducir riesgos durante las celebraciones de Navidad y fin de año.

