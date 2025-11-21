Alcaldesa de Jipijapa denuncia ataque armado en su vivienda; AME expresa solidaridad

La autoridad cantonal pidió que las investigaciones sirvan para evitar que el hecho quede en la impunidad

Angela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, en Manabí, alertó sobre un atentado a su vivienda.

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, denunció un ataque registrado la noche del miércoles 19 de noviembre en su vivienda y rechazó cualquier intento de intimidación que pretenda afectar su labor institucional. A través de un comunicado difundido este jueves, la autoridad confirmó que el hecho ocurrió cerca de las 22:38, sin detallar la modalidad del ataque, pero calificándolo como una acción violenta destinada a generar temor. De lo que se conoció después, fue que unos desconocidos dispararon contra su casa.

“Rechazo enérgicamente los hechos suscitados en mi vivienda. Ninguna acción violenta que busque generar temor o perturbar el trabajo institucional detendrá la labor que realizamos por nuestro cantón”, señaló Plúa.

Investigación en curso

La alcaldesa informó que solicitó a las autoridades competentes continuar con las investigaciones para evitar que el hecho quede en la impunidad. También aseguró que espera un proceso “con firmeza y transparencia”.

Plúa agradeció las muestras de solidaridad recibidas y ratificó su compromiso con la ciudadanía jipijapense. “Seguiré trabajando con responsabilidad y determinación por el bienestar de todas y todos”, enfatizó.

AME respalda a la alcaldesa

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) emitió un comunicado público en el que expresó su solidaridad con Plúa y su familia por el suceso ocurrido en su domicilio. El organismo reiteró su llamado al diálogo y a la convivencia pacífica como pilares del desarrollo local, y aseguró que se mantiene vigilante ante los avances de la investigación.

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto a los gobiernos municipales para promover entornos seguros y fortalecer la unidad en cada territorio”, indicó la AME, que pidió esperar la información oficial de las entidades encargadas del caso.

Un año violento para los alcaldes

Este hecho se suma a una serie de ataques y amenazas contra autoridades locales en distintos cantones del país, en medio de un entorno de creciente tensión y violencia. La Policía y la Fiscalía no han ofrecido todavía un pronunciamiento sobre el caso de Jipijapa.

