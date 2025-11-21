Ataque armado en vía a la costa: vehículo fue baleado afuera de una urbanización

El hecho criminal ocurrió la mañana de este viernes 21 de noviembre. El vehículo quedó con varios impactos

Un ataque armado se registró la mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025 en la vía a la costa, en Guayaquil. Según información preliminar, un vehículo tipo SUV de color gris recibió disparos mientras circulaba por el sector.

Policía recopila indicios en la zona del ataque

Se conoce que la persona que conducía el automotor habría resultado afectada por la agresión, aunque aún no se ha confirmado la gravedad de sus heridas. Personal policial llegó al sitio para atender la emergencia, acordonar el área y recopilar las primeras versiones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Policías inspeccionan la zona donde el vehículo fue atacado en la vía a la costa. Joffre Flores

La balacera se produjo a pocos metros de la garita de ingreso de la urbanización Puerto Azul. Tras el ataque, el carro terminó trepado sobre un parterre cercano al puesto de guardianía del conjunto residencial.

Noticia en desarrollo...

