Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

El vehículo quedó detenido junto al parterre tras la balacera registrada este viernes.
El vehículo quedó detenido junto al parterre tras la balacera registrada este viernes.Joffre Flores

Ataque armado en vía a la costa: vehículo fue baleado afuera de una urbanización

El hecho criminal ocurrió la mañana de este viernes 21 de noviembre. El vehículo quedó con varios impactos

Un ataque armado se registró la mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025 en la vía a la costa, en Guayaquil. Según información preliminar, un vehículo tipo SUV de color gris recibió disparos mientras circulaba por el sector.

Te invitamos a leer | La falta de iluminación en la vía Perimetral, un peligro en aumento

Policía recopila indicios en la zona del ataque

Se conoce que la persona que conducía el automotor habría resultado afectada por la agresión, aunque aún no se ha confirmado la gravedad de sus heridas. Personal policial llegó al sitio para atender la emergencia, acordonar el área y recopilar las primeras versiones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Policías inspeccionan la zona donde el vehículo fue atacado en la vía a la costa.
Policías inspeccionan la zona donde el vehículo fue atacado en la vía a la costa.Joffre Flores
RELACIONADAS

La balacera se produjo a pocos metros de la garita de ingreso de la urbanización Puerto Azul. Tras el ataque, el carro terminó trepado sobre un parterre cercano al puesto de guardianía del conjunto residencial.

Noticia en desarrollo...

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Deslave en Pintag deja sin agua a tres parroquias del valle de Los Chillos

  2. Ataque armado en vía a la costa: vehículo fue baleado afuera de una urbanización

  3. Volcamiento de camión en La Aurora tras intento de asalto a conductor

  4. ¿Trabajadores de Urvaseo pueden pedir dinero por Navidad? Esto dice la empresa

  5. Reina de Quito 2025: Conoce a las diez candidatas

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

  2. Tibán responde a Correa y respalda a Aguiñaga: "No vine a contentar al prófugo"

  3. Final de Miss Universo 2025: a qué hora es, cómo verla EN VIVO y quienes compiten

  4. Miss Universo 2025: resumen del certamen de belleza que dejó fuera a Ecuador

  5. Ecuador queda fuera del Top en Miss Universo 2025: estas son las semifinalistas

Te recomendamos