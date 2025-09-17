Expreso
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió a las declaraciones de Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana.
Aguiñaga responde a Luisa González y marca distancia de RC: "Gobernar no es tuitear"

Luisa González criticó a autoridades locales por sus supuesta posición frente a la línea política de la RC

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió  a las declaraciones de Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), quien adelantó que en la convención nacional del partido cuestionarían el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en la conducción política del correísmo.

González, sin mencionar nombres, criticó a autoridades locales por sus supuesta posición frente a la línea política del Movimiento "se debe debatir sorbe el fraude electoral, aplaudir y felicitar a una Asamblea Nacional que ataca a nuestros compañeros por ejemplo", señaló.

En respuesta, Aguiñaga defendió su gestión como prefecta y su trayectoria dentro del movimiento. “Cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos”, escribió en su cuenta de X. Agregó que ha enfrentado persecución, ingratitud e infamias, pero que su compromiso con el proyecto político se mantiene intacto.

La prefecta también cuestionó el tono de las críticas internas: “Me incomoda que, en lugar de ser compañeros, algunos usen los espacios para intentar descalificar a quienes siempre nos hemos fajado por este proyecto”.

La tensión entre la dirigencia nacional y los GAD se evidenció en una carta enviada a Rafael Correa por Aguiñaga y otros líderes territoriales, en la que comunicaban la falta de diálogo y coordinación dentro del movimiento. La prefecta ha insistido en que RC necesita un “refresh” y que su estilo político ha evolucionado: “Antes era más beligerante, ahora hago la pausa porque las responsabilidades a mi cargo jamás las tuve antes”.

