IMG_20231130_164454
Los automotores que transitan por la ciudad de Cuenca deben cumplir con la RTV cada año para actualizar la matriculación.CLAUDIA PAZAN

Agendar Turno de R.T.V. en Cuenca: Así puede hacerlo en línea

La revisión técnica vehicular es un requisito anual que se debe cumplir para acceder a la matriculación de un automotor

En el último bimestre de 2025, los conductores deben cumplir con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) como requisito indispensable para matricular cualquier tipo de automotor. En Cuenca, la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP) es la responsable de este trámite.

La EMOV EP asumió, desde este 2025, la administración directa de los centros de RTV, luego de que el contrato con el consorcio colombiano Dalton concluya en diciembre pasado. La ciudad cuenta con dos lugares para cumplir este requisito: Capulispamba y Mayancela.

Durante esta última semana de octubre tienen la posibilidad de matricular los automotores cuya placa termina en 9, mientras que en noviembre es el dígito 0 y en diciembre todos los que no cumplieron el trámite de acuerdo a la calendarización.

Cómo agendar un turno para la RTV

Los usuarios deben ingresar al portal oficial de la EMOV EP para acceder a un turno en línea y para esto se deberán seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a www.emov.gob.ec.
  2. En el menú principal, seleccionar Servicios.
  3. Elegir la opción Revisión Técnica Vehicular.
  4. Hacer clic en Agendar turnos de RTV.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, y sábados, de 08:00 a 12:00.

Requisitos para realizar la RTV

Para acceder a un turno, el propietario del vehículo debe cumplir una serie de requisitos previos:

  1. Pago de la Tasa Solidaria al Consejo Provincial.
  2. Certificado de no adeudar a la EMOV EP.
  3. Pago de la matrícula.
  4. En caso de mantener multas, se debe cancelar todas. 

