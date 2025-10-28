Juez Jacho retoma funciones, tras sanción por denuncia de supuesto acoso

El juez David Jacho aún enfrenta un proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura por supuesto acoso sexual

Jacho es juez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.

El juez nacional David Jacho retomó este 28 de octubre de 2025 sus funciones como conjuez de la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), luego de cumplir la sanción temporal de suspensión sin remuneración que le impuso la durante tres meses el Consejo de la Judicatura (CJ) dentro del proceso disciplinario que se inició por una denuncia de supuesto acoso sexual.

A través de un comunicado, firmado por el presidente de la Corte Nacional, José Suing, la entidad señaló que aunque Jacho "reasumió su función", el trámite por la denuncia en su contra continúa.

Si bien el plazo de la sanción ya se cumplió, el Pleno de la Judicatura aún no ha podido retomar el caso de Jacho, a quien intentó suspender el pasado 18 de julio.

El caso lo reveló una excolaboradora

El organismo, dirigido por Mario Godoy, inició el proceso disciplinario en su contra luego de la difusión de la carta de renuncia de su excolaboradora, quien señaló que habría sufrido acoso por parte del conjuez. Sin embargo, el CJ no logró sancionarlo por falta de cuórum.

En ese entonces, la ausencia de la ahora exvocal Solanda Goyes impidió ejecutar otras acciones en contra de Jacho por una aparente infracción gravísima. Actualmente, el proceso es revisado por una veeduría técnico- jurídica designada por la Judicatura, precisó la Corte.

