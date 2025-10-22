Hija de Villavicencio expresa temor por posible liberación de José Serrano en EE. UU.

Está previsto que el 31 de octubre se instale la audiencia para receptar testimonios anticipados en el caso Magnicidio FV

Amanda Villavicencio, hija del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, reveló en una entrevista con el programa NotiMundo al Día su preocupación por la posible liberación de José Serrano, uno de los principales investigados en el caso Magnicidio FV. Serrano, exministro del Interior del correísmo, enfrenta una audiencia migratoria en Estados Unidos el 23 de octubre, reprogramada por tercera vez, que podría definir su deportación o liberación.

Villavicencio indicó que una eventual liberación en territorio estadounidense permitiría a Serrano comparecer en libertad ante la justicia ecuatoriana, lo que generaría temores en el proceso. ''Si José Serrano es liberado en Estados Unidos, entonces si es llamado, comparecerá en libertad. Y creo que hay un temor de un personaje super oscuro con increíble poder en el país'', explicó en la entrevista. Agregó que esta situación se vincularía con redes de crimen organizado.

Xavier Serrano, exministro del Interior, y Xavier Jordán son investigados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Expreso

El caso también involucra a otros sospechosos como Xavier Jordán y Daniel Salcedo. Villavicencio señaló que futuros testimonios podrían confirmar el rol de ambos en el magnicidio. También destacó vínculos del caso Metástasis y el asesinato del general Jorge Gabela en 2015, lo que, a su criterio, amplía la investigación a redes de narcotráfico y corrupción institucional.

El abogado de Jordán en Miami dice que el allanamiento tiene motivaciones políticas Leer más

Villavicencio detalló algunas novedades en las acciones de varios magistrados en el proceso que son necesarias observar. Relató que la primera jueza Daniela Ayala otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva a Serrano y Jordán, incluyendo presentaciones periódicas a un consulado de Ecuador en Miami. La segunda jueza, Luz María Ortiz, que asumió el caso tras un recurso de la familia, dictó medidas de protección para las víctimas que Ayala había omitido. En la Corte Provincial, el juez Vaca solicitó vacaciones hasta después de la audiencia de Serrano en Estados Unidos. Después, la revisión de medidas generó un enredo sobre la competencia de los jueces, que hasta ahora no se resuelve.

En cuanto a las audiencias, la principal se instalará el 31 de octubre, con la recepción de dos testimonios anticipados: uno de un exoficial de investigación policial y otro de un testigo protegido de caso Metástasis. Villavicencio espera que estos aporten confirmación sobre el rol de Serrano y Salcedo. ''Los testimonios que vienen son los que realmente estamos esperando, y entiendo que el primero confirmará su versión'', señaló.

Fernando Villavicencio, periodista y candidato presidencial por el movimiento Construye, fue asesinado en 9 de agosto del 2023 en Quito, al abandonar un mitin de campaña previo a las elecciones. El caso Magnicidio FV investiga la autoría intelectual del crimen.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ