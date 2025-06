Agenda legislativa aún sin norte: Esto plantean ADN, correísmo, PSC y Pachakutik

El presidente de la Asamblea Niels Olsen convocó a los representantes de los grupos políticos. Aún no se definen los ejes

Finalmente, las bancadas y representantes de los movimientos políticos minoritarios en la Asamblea se reunieron para intentar delinear una agenda legislativa. Desde la instalación del nuevo Parlamento, el 14 de mayo de 2025, el presidente Niels Olsen no ha presentado dicha hoja de ruta y el plazo está por concluir.

Olsen convocó a los jefes de bancada a una reunión que se concretó la tarde del 26 de junio de 2025 en la sala de reuniones del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Antes del encuentro, el presidente de la Asamblea señaló: “El propósito de esta reunión es continuar con el proceso de construcción de la agenda legislativa para que haya participación, no solo de las dos bancadas que tiene la Asamblea sino también otros representantes”.

Con “otros representantes”, Olsen se refirió al Partido Social Cristiano (PSC), que cuenta con tres legisladores, y a Pachakutik (PK), que continúa fragmentado.

El encuentro fue privado y no se extendió por mucho tiempo. Al finalizar, el primero en declarar fue el socialcristiano Alfredo Serrano, quien indicó que aún no hay una definición clara de los ejes de la agenda. “Se amplió el plazo hasta el viernes (27 de junio de 2025) porque los otros grupos parlamentarios no han presentado sus proyectos”, señaló.

En cuanto a las prioridades del PSC, Serrano explicó que propondrán reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. “Hice notar que esta no tiene reglamento. Le corresponde al presidente de la República emitirlo, pero sí sería saludable que sea preparado por parte de la Función Legislativa”, puntualizó.

El PSC también plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la reactivación del Código Agropecuario, previamente vetado por el Ejecutivo.

¿Cuál es la posición del correísmo?

Viviana Veloz, expresidenta de la Asamblea, participó de la reunión como jefa de bancada de la Revolución Ciudadana. EXPRESO conversó con la legisladora sobre lo tratado en el encuentro, donde delineó las prioridades del correísmo para la agenda legislativa.

Indicó que uno de los acuerdos fue que, hasta el viernes 27 de junio de 2025, cada bancada remita mediante el sistema de comunicaciones de la Asamblea los proyectos que desea incluir. Veloz también adelantó que, previo a una reunión adicional, el próximo miércoles se presentará la agenda legislativa.

La asambleísta de la facción cercana al Gobierno Cecilia Baltazar delineó la prioridades de su grupo en la reunión con Niels Olsen Foto: René Fraga/ Expreso.

Según Veloz, aún no están claras las prioridades del oficialismo, ya que en la reunión no se expusieron mayores detalles. “Esperábamos que nos presenten un borrador de propuesta y a eso poder retroalimentar como jefes de bloque”, afirmó.

Para la Revolución Ciudadana, los temas prioritarios son seguridad, empleo y salud. Veloz señaló que existen varios proyectos presentados desde el periodo legislativo anterior, y esperan que en este nuevo ciclo se logren avances.

Un Pachakutik fragmentado intenta marcar agenda

En la reunión con Olsen participó la legisladora Cecilia Baltazar, de la facción cercana al oficialismo, quien señaló que la agenda legislativa debe incluir garantías de derechos.

“Hay que tratar la Ley de Agua, el acceso a este recurso vital. Otro tema trabajado es la ley de consulta previa y, adicional, se planteó la garantía de los pueblos y nacionalidades sobre las decisiones que se toman en los territorios”, mencionó Baltazar.

Antes de esa reunión, los tres legisladores aún leales a la Coordinación Nacional de Pachakutik plantearon sus propias prioridades. Álex Toapanata, jefe de ese grupo, indicó que sus temas prioritarios son tres: una ley ambiental y climática; un mecanismo de regulación para el sistema financiero; y un sistema de revisión de inversiones extranjeras.

El oficialismo apunta a una agenda sin dejar de lado al Ejecutivo

Valentina Centeno, jefa del bloque de ADN, afirmó que la agenda debe responder a las necesidades reales del pueblo. “Tenemos pilares como la generación de empleo, apoyo a emprendedores, la seguridad; así como temas de innovación para el Estado”, expresó.

Respecto a este último eje, Centeno comentó que se buscará fortalecer el sector creativo, particularmente la producción audiovisual.

En cuanto al rol del Ejecutivo, recordó que el presidente tiene la facultad de enviar proyectos económicos urgentes. Actualmente, ya está en trámite la tercera ley urgente, relacionada con las áreas protegidas.

