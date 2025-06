Asamblea Nacional rechaza nueva apelación del correísmo contra presidencia de Olsen

Por segunda vez en el actual período legislativo, el correísmo apeló la presidencia de Niels Olsen. Esta vez, el enfrentamiento entre el bloque de la Revolución Ciudadana y ADN se originó por el ingreso de nuevas modificaciones a la Ley de Integridad Pública en medio del segundo debate.

El conflicto se originó porque el asambleísta oficialista Andrés Castillo planteó varias modificaciones al proyecto que fue aprobado en el informe de la Comisión de Desarrollo. En esa última mesa se tramitó el proyecto y, durante ese proceso, no se trataron ninguno de los cambios propuestos por Castillo.

El encargado de apelar la presidencia de Olsen fue el correísta Luis Molina. Él explicó ante el Pleno que sí es posible ingresar cambios a un proyecto de ley durante el segundo debate, pero para que eso ocurra, es necesario que el texto regrese a la comisión que lo tramita.

Molina recordó que ya se dejó un mal precedente cuando el Pleno echó abajo la terna que se envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En esa oportunidad, el Pleno, controlado por el oficialismo, dejó sin efecto una decisión que ya había sido tomada y reconsiderada durante el anterior Parlamento.

¿Qué dijo Olsen?

El presidente de la Asamblea, tras la apelación, dijo desde su curul que el correísmo se oponía a la aprobación de la Ley de Integridad Pública porque “se les acabó la fiesta a los corruptos y a los delincuentes”. Todo eso, en medio de los gritos de apoyo de su bancada.

Olsen también señaló que esta no será la última vez que apelen a su presidencia. “No me importa. Me voy a defender tantas veces como sea necesario. Aprovecharé cada oportunidad que tenga para cantarles su verdad”, señaló.

Al final, el correísmo no logró los votos para apelar la presidencia de Olsen. Solamente lograron 60 votos a favor. Otros 83 asambleístas votaron en contra. Así, Olsen retornó a su puesto al frente del Legislativo y continuó el debate de la Ley de Integridad Pública.

