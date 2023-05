Miles de ecuatorianos no han querido perderse la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Acuden a ella porque, aseguran, es un evento histórico. Más de 70 mil viven en Londres de forma habitual, son parte de los 160 mil hispanos que habitan el Reino Unido. Para ellos, aunque Carlos III no sea su rey, esta fecha también es muy significativa. Son conscientes de la trascendencia histórica que tiene este gran acontecimiento.

Mayra Delgado en su restaurante “Costa Azul” situado en el barrio de Elephant and Castle, Londres. Rowny Álvarez

Mayra Delgado regenta un restaurante ecuatoriano, el más popular de la ciudad. Aquí se reúnen cada día decenas de personas que vienen de este país. Se ha convertido en un punto de encuentro para los ecuatorianos que viven en el barrio de Elephant and Castle. Estos días va a celebrar la coronación por todo lo alto, dice estar feliz porque “es parte del protocolo que debe seguir este país, claro que voy a festejarlo”.

Ella ha organizado diferentes actividades en su restaurante con motivo de esta fecha, ha “colocado banderines” y asegura que “abriremos los próximos días a pesar de que son festivos en Inglaterra, además esta noche haremos una party con karaoke.”

Todo preparado en el restaurante ecuatoriano “Costa Azul” de Londres para realizar esta noche una fiesta con motivo de la coronación Rowny Álvarez

También son muchos los ecuatorianos que han viajado a Londres estos días para vivir los diferentes actos enmarcados dentro de la coronación, es el caso de Omar Marcelo, natural de Quito que, a sus 43 años reside en Ginebra (Suiza). Hoy, 6 de abril de 2023, ha venido a la capital anglosajona para presenciar la coronación “porque es algo que ocurre muy pocas veces en la historia mundial, puede ser incluso que sea la última porque no todo el mundo está a favor de este tipo de monarquías”.

Sobre la familia real británica reconoce que “tienen mucho poder en el mundo y mucho peso, mi favorito es el príncipe Harry y el que peor me cae es el rey Carlos III”. Pero aunque el monarca no le despierta demasiada simpatía, Omar está presente en esta gran fiesta de la realeza.

Omar Marcelo, ecuatoriano que ha llegado a Londres para ver la coronación. Rowny Álvarez

UNA GRAN INVERSIÓN

La coronación ha requerido de una gran inversión de dinero por parte del Estado Inglés. Se calcula que ha costado alrededor de 100 millones de libras. Este gasto se produce cuando la economía del país no atraviesa su mejor momento, por ello, algunos de los residentes ecuatorianos en Inglaterra no terminan de ver con buenos ojos este gran evento.

Christian tiene 28 años, es de Quito y vino a Londres para trabajar. Él representa a esas generaciones más jóvenes que consideran a la monarquía como algo del pasado, no le parece bien “que trabajemos tanto y nos quiten tanto para nada”. Aún así va a acudir en el día de hoy a los distintos actos que se han organizado, quiere ver “todo lo que ponen, toda la gente que va” y “disfrutar también del momento”.

Christian es de Quito y lleva varios años en Londres Rowny Álvarez

Los ecuatorianos que pasan su día a día en Londres no se sorprenden tanto de este tipo de eventos. Jaime Castro es de Guayaquil y lleva varios años siendo un vecino más de la capital inglesa, está habituado a los grandes actos que suele organizar la monarquía, como el Jubileo de la reina Isabel II o su posterior funeral. Esta vez no irá a la coronación, entre otras cosas porque “hace muy mal tiempo. Uno no aprecia, cuando vive aquí, este tipo de cosas. En la vida cotidiana pasas todos los días por Westminster o el Buckingham Palace”.

Jaime Castro es de Guayaquil y trabaja en Londres desde hace varios años. Rowny Álvarez

Cada persona vive esta fecha de diferente manera. Los hay a quienes les hace más ilusión que a otros, pero todos coinciden en que están siendo testigos de un acontecimiento que va a pasar a la historia. Posiblemente, es el hecho más trascendental a nivel histórico que van a vivir en sus vidas.

Eso, siempre es una suerte. Miles de ecuatorianos están siendo hoy testigos, con más o menos emoción, de cómo los británicos escriben otra página más de la historia del mundo.