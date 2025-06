¿Adolescentes serán juzgados como adultos en Ecuador? Avanza proyecto de ley

Pese a las críticas se aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Innovación de la Gestión Pública. Es el segundo económico urgente del nuevo período de Daniel Noboa. Incorpora temas de contratación pública e incluso reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.

Previo a la aprobación de este informe del proyecto la Ley de Innovación de la Gestión Pública participó el asambleísta de ADN, Andrés Castillo, quien no pertenece a la Comisión de Desarrollo Económico. Él busca que los adolescentes sean juzgados como adultos.

Andrés Castillo aseguró que, "en Ecuador hemos vivido feas situaciones y detalló: el asesinato de un chofer de bus, delante de su hija; Alias Boquita asesinó a un policía en Esmeraldas y quedó libre y luego secuestró a dos connotados abogados en la Ruta Viva. Y se los trató como un menor de edad, tiene un privilegio".

El legislador de ADN quiere reformar los artículos 305 y 306 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre penas, delitos y niveles de participación, que señala que lo relacionado con menores de edad, con adolescentes infractores se regirá según el Código de la Niñez y Adolescencia. "Sugiero reemplazar la regla y eliminar la posibilidad de que menores de 14 a 18 años gocen de esa garantía de ser inimputables".

¿Qué dice el proyecto de ley sobre adolescentes infractores?

En las disposiciones reformatorias del proyecto de Ley de Innovación de la Gestión Pública se incluyen reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, COIP y Código de la Niñez y Adolescencia.

En cuanto al Código de la Niñez se pide sustituir el artículo 331 sobre duración del internamiento preventivo, que señala que no podrá exceder de 90 días, transcurridos los cuales se pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de orden judicial previa.

Y cambiarlo por este texto: El internamiento preventivo no podrá exceder de 180 días. En los casos de delitos sancionados en el COIP con penas superiores a 10 años de privación de libertad, el internamiento preventivo podrá durar un año.

¿Qué cambios hay en el artículo 385 del Código de la Niñez?

Este artículo trata sobre la aplicación de las medidas socioeducativas en delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal. Se señala que para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 10 años, serán jugados y se impondrán una medida de internamiento institucional con la misma duración de las penas previstas en el Código Orgánico Integral Penal.

¿Qué dice la Revolución Ciudadana sobre adolescentes juzgados como adultos en Ecuador?

Héctor Rodríguez, asambleísta de la Revolución Ciudadana, confirmó que se oponen a la propuesta de Castillo, pues no hay unidad de materia en este proyecto de ley. "Lo que dijo Castillo no tiene ni pies ni cabeza, por sentido común una ley no puede tratar sobre compras públicas y además reformar el COIP y el Código de la Niñez en una transitoria. Se van contra lo que dice la Convención sobre Derechos del Niño, la Constitución y leyes expresas".

