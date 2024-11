Asamblea debate normativa para cárcel a menores, puntos claves

El Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA) llegó a segundo debate en la Asamblea Nacional. Este martes 26 de noviembre se conocerá también en el Pleno, un informe de mayoría y uno de minoría sobre el articulado. La propuesta estaba en espera desde julio de 2021. En la sesión 983, se ha evidenciado la presencia de 109 asambleístas.

Asamblea: el Código de la Niñez llegará al Pleno este martes 26 de noviembre Leer más

De acuerdo a la mesa legislativa de la niñez, el COPINNA tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), conforme con la doctrina de protección integral, reconocida en la Constitución de la República, instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos; determinar los principios rectores y lineamientos generales que orientan las políticas públicas.

Así también, dispone la integración, organización, financiamiento y funcionamiento del sistema nacional descentralizado de protección integral de niñez y adolescencia; y regular el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus relaciones familiares; y, el subsistema de responsabilidad penal de adolescentes.

Asamblea aprueba que el Copinna regrese a la Comisión que atiende temas de niñez y adolescencia Leer más

Contexto de violencia en Ecuador

En la actualidad el artículo 305 y 307 del Código de la Niñez y Adolescencia menciona que niños, niñas y adolescentes son penalmente inimputables; es decir, los adolescentes no podrán ser juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplica las sanciones previstas en las leyes penales como el Código Orgánico Integral Penal. En caso de que los adolescentes cometan infracciones tipificadas en la ley son sujetos a medidas socio educativas.

RELACIONADAS Unicef recomienda a Ecuador un mayor análisis de código sobre la infancia

El COPINNA aborda este tema y establece ejes de prevención de violencias contra menores, la intervención temprana para evitar conductas de riesgo y el involucramiento de adolescentes con organizaciones delictivas.

La prevención se divide en tres fases:

Prevención primaria: Fortalecer habilidades sociales y crear oportunidades educativas, culturales, deportivas y recreativas. Prevención secundaria: Implementar programas especializados para adolescentes en situaciones de alta vulnerabilidad. Prevención terciaria: Trabajar con adolescentes que ya han tenido contacto con el sistema de justicia para evitar la reincidencia.

Responsabilidad penal: justicia restaurativa como eje central

El COPINNA incluye los mecanismos de "desjudicialización" aplicables a infracciones sancionadas con penas no privativas de la libertad.

La norma plantea el proceso judicial para adolescentes con responsabilidad penal, atendiendo a los principios de la justicia restaurativa, partiendo por la necesidad de incorporar jueces y fiscales especializados en la materia y estableciendo un proceso que atiende a las garantías de protección integral de adolescentes.

Penas privativas de libertad

En cuanto a las medidas socioeducativas privativas de libertad que impone únicamente el juez y son aplicables a los delitos sancionados por el COIP, se mantienen las vigentes del Código de la Niñez, siendo la más grave, la sanción de 4 a 8 años de privación de libertad para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 10 años.

Puntos a considerar

Una normativa no resuelve el problema

Uno de los grandes problemas actuales, es que una vez que el adolescentes cumple con su medida socioeducativa, no se realiza el seguimiento para verificar la condición en la que se encuentra el adolescente, su ambiente, como esta reinsertado en su comunidad; esta deficiencia estatal es solucionada con el COPINNA al determinar reglas de seguimiento al adolescente que ha cumplido con estas medidas socioeducativas, verificando que las mismas hayan sido efectivas y previniendo cualquier posible riesgo futuro.

Expertos consideran que mientras no exista un adecuado sistema de rehabilitación social en las cárceles, la medida no será eficiente. "Es importante reconocer que la gran mayoría de niños y adolescentes que cometen delitos y han sido reclutados por las bandas, son cooptados es porque no ha habido una respuesta contundete den Estado para enfrentar estos grupos", expuso el El sociólogo, Javier Gutiérrez en entrevista con Ecuavisa.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.